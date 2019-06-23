Öncelik asfalt

Gazetemize konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin süregelen Havaalanı Metrosu konusunda bu dönem seslerini daha yüksek çıkartacaklarını söyledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin gazetemizin sorunlarını cevapladı. Pursaklar’la ilgili merak edilenleri cevaplarken belediyenin 69 milyon borcu olduğundan bahseden Başkan Çetin, “Bu borç vergi ya da maaş olmadığını yatırım kaynaklı” dedi. Önceki Başkan Ayhan Yılmaz'ın gündem olan makam aracının da satılarak konunun kapandığını ifade eden Başkan Çetin, Pursaklar'da önceliği asfalta vereceklerini söyledi.

1 AĞUSTOS’DA YENİ BİNAYA GEÇECEĞİZ

Çetin, “Belediyecilik anlayışımıza uygun olan sistemin işleyebilmesi için yeni binaya geçmemiz gerekiyor. Şu an her binamız farklı yerde o yüzden vatandaş düzgün hizmet alamıyor. Bizim belirlediğimiz tarih 1 Ağustos olacak. İnşallah oraya geçtiğimizde kendimizi daha iyi ifade edeceğiz.”

İLÇEDE EN BÜYÜK SORUN ŞU AN ASFALT

Çetin, “Pursaklar da şu an 1 ay içerisinde gözlemlediğimiz en büyük sorun asfalt. Keza Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de böyle bir hazırlık sürecinde olduğunu biliyoruz. Gerek Mansur Bey gerekse bizler göreve yeni başladık ve halen hayırlı olsun süreci devam ediyor. Büyükşehir'e ait caddelerde çalışma yapılmasını isteyeceğiz. Bunun da her zaman takipçisi olacağız.”

METRO KONUSUNDA SESİMİZİ YÜKSEK ÇIKARACAĞIZ

Metro konusu şu an merkezi hükümlerin de gündeminde. Yaklaşık 10 yıldır konuşuluyor. Havaalanı Metrosu’nu elbette takip edeceğiz. Fakat metro yapımı, metro yönetimi konusunda çeşitli tartışmalar var. Elbette metro konusunda sesimizi yüksek çıkarmak en doğal hakkımızdır.

O ARAÇ SATILDI

Önceki Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz'ın makam aracını değiştirdikten sonra satılmasının açıklandığı ve gündem konusu olan araç ile ilgili de Başkan Çetin, 'Satıldı. Konu kapandı' diyerek nokta koydu.

ALTYAPI SORUNUMUZ YOK

Son günlerde gündeme gelen altyapı sorunları ile ilgili sorumuza da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e teşekkür ederek yanıt veren Başkan Çetin, "Pursaklar'ın alt yapısı Melih Başkan zamanında halledilmişti. Bölge alt yapı konusunda çok büyük yatırımlar aldı. Bu vesile ile Melih Gökçek'e teşekkür ediyorum. Son yağışlarda ufak tefek su basma olayları yaşandı. Fakat bunlar şahısların kendi hatalarından dolayı oluşan yanlışlardı” şeklinde ifade etti.

69 MİLYON YATIRIM KAYNAKLI BORCUMUZ VAR

Belediyenin borcu hakkındaki sorumuza ise yanıt veren Başkan Çetin su ifadelere yer verdi:

“Belediyenin 69 milyon borcu var. Bu borç yatırım borcu. Vergi ya da maaş borcu değil. Örnek veriyorum ‘Yavuz’ yapılmış İller Bankasından kredi kullanılmış. Ya da belediye binası, konağı yapılmış. Yani karşılığı olan borç. 2019 yıllı tüm Türkiye’de olduğu gibi Pursaklar için de sıkışıklık anlamına geliyor. Çünkü inşaata başlama sayısı yok denecek kadar az. Biz bu sıkıntının 2019’un yarısından sonra daha çok yaşanacağını düşünüyoruz.”

Erkal Erdoğan//Habervaktim

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