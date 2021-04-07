Öncelik yayada mı, sürücüde mi?

İçişleri Bakanlığı'nın yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda yaptığı farkındalık çalışmalarına ve yaptırımlara rağmen çoğu sürücünün hala yol vermemesine yayalar tepkili.

İçişleri Bakanlığı, trafikte önceliğin yayalarda olduğunu belirten farkındalık çalışmalarının ardından bu kez de 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulamasını geçtiğimiz günlerde başlatmıştı. Söz konusu uygulama ile sürücülerin yaya geçitlerinde yavaşlamalarını ve durarak yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri konusunda farkındalık oluşturulması sağlanmaya çalışılmıştı. Ankara başta olmak üzere 81 il ve tüm ilçelerde, önceliğin yayalara verilmesi noktasında sürücüler uyarılmıştı.

SÜRÜCÜLERİN YAYALARA YOL VERMEDİĞİ ANLAR OBJEKTİFLERİMİZE YANSIDI

İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarına rağmen Ankara'da yaya geçitlerinde hala eski manzaralar yaşanmaya devam ediyor. Karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalar, araçların durmaması üzerine tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Altındağ Ulus'taki Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir yaya geçidinde sürücülerin yayalara yol vermediği anlar objektiflerimize yansıyor. PTT Başmüdürlüğü binasının önünde bulunan yaya geçidinde yayalar karşıdan karşıya geçişte zor anlar yaşıyor. Yaya geçidinin olduğu noktada yayalara öncelik vermeyen sürücüler kazaya davetiye çıkarıyor. Yayaların, beyaz çizgiler üzerinde bulunmalarına rağmen çoğu sürücünün yavaşlamadığı, üstelik korna çalarak yayalara tepki gösterdiği görülüyor.

ÖNCELİĞİ YAYALARA VERMELİLER

Yayalar, sürücülerin yaya geçitlerinde kendilerine öncelik vermelerini istiyor. Sürücülerin yaya geçitlerinde durmamalarına ve kazaya davetiye çıkarmalarına tepki gösteren yayalar, "İçişleri Bakanlığımız sağ olsun yayaları düşünerek çeşitli projeler ve farkındalık çalışmaları yapıyor; ancak yine görüldüğü gibi sürücülerimiz büyük oranda bu kurala uymuyor. Yaya şeridi çizgileri bariz görülmesine rağmen sürücüler yayalara yol vermek istemiyor. Yayalara saygı duymalarını ve yaya geçitlerinde önceliği yayalara vermelerini istiyoruz" dedi.

YAYALARA SAYGI

Başka bir yaya ise, "Gördüğünüz gibi yaya geçidinin olduğu noktada karşıdan karşıya geçerken oldukça zorlanıyoruz. Dikkatli geçmesek ölümle burun buruna gelmemiz an meselesi. Sürücülerin acelesi var galiba durmak istemiyorlar. Yaya geçidinde yayalara öncelik tanındığının farkında değiller ya da işlerine öyle geliyor. Sürücülerin yayalara saygı duymalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA