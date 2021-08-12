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Öncelikli hedefimiz gençlerimizi bilime teşvik etmek

Beyoğlu’nda çocukları erken yaşlarda bilim ve teknoloji ile buluşturan Bilim Beyoğlu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yol açmak, onları bilime teşvik etmektir.
Öncelikli hedefimiz gençlerimizi bilime teşvik etmek

Çocukları erken yaşlarda bilim, teknoloji ve matematikle buluşturarak geleceğin mühendislerini ve bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla kurulan Bilim Beyoğlu’nda eğitimler devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi tarafından Şişhane Meydanı’nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor. Merkezde 8 tane Bilim Atölyesi, 200 Kışlık Çok Amaçlı Kapalı Salon ve 250 Kişilik Çok Amaçlı Amfi Sahnesi bulunuyor. Bilime meraklı çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bilim Beyoğlu’nu ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaları yerinde inceledi. Bilim atölyelerini tek tek gezen Başkan Yıldız, gençlerle birlikte atölye çalışmalarına katıldı.

“BİLİME MERAKLI GENÇLERİMİZE BU ALANDA BİR YOL AÇTIK”

Günümüzde en büyük gücün bilim ve teknoloji olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ülke olarak bilim ve teknoloji alanında çok büyük ve ciddi yatırımlarımız var. Özellikle tamamen yerli imkanlarla üretilen insansız hava araçlarımız göstermiş olduğu başarıyla tüm dünyanın gündeminde. Bu gururu hep birlikte yaşıyoruz. Gelecekte de bizleri aynı şekilde gururlandıracak mühendislerin, bilim insanlarının yetiştirilmesi için bizlere önemli sorumluluklar düşüyor. Bilim Beyoğlu bu amacın, bu hedefin bir ürünüdür. Bilime meraklı gençlerimize bu alanda bir yola açmak, onları bilime teşvik etmek ve bu alanda bir alt yapı oluşturmalarını sağlamak öncelikli hedefimiz. Gençlerimizin Bilim Beyoğlu’na göstermiş olduğu ilgi de zaten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bu merkezde eğitim gören bir çocuğumuzu, gelecekte bir bilim insanı, ülkesine yeni bir teknoloji kazandırmış bir mühendis olarak gördüğümüzde o gün asıl gururu yaşayacağız” dedi.

ATÖLYE VE BİLİM SÖYLEŞİLERİYLE DOLU DOLU EĞİTİM

Bilim Beyoğlu’nda açılan Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi’nde Öğrenciler önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyorlar. Tek saatlik eğitimlerin yanı sıra öğrenciler, uzun süreli șekilde atölyelere toplu kayıt yaptırarak tüm atölyelerdeki eğitimlerden de faydalanabiliyor. Merkezde ayrıca bilim söyleşileri, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi çeşitli çalışmalar da düzenlenerek bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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