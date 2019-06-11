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Önemli adım atıldı

(ANKESOB) Başkanı Hüseyin Taklacı temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı çalışmalarına başlandığını açıkladı. Başkan Taklacı, “Proje 30 yıl önce yapılmalıydı” dedi. 
Önemli adım atıldı

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKESOB) Başkanı Hüseyin Taklacı temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin alt yapı çalışmalarına başlandığını açıkladı. 30 yıl önce yapılması gereken projenin şimdi kendileri tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çeken Taklacı, emeği geçenlere teşekkür etti. Sanayi bölgesinin tamamlandığında 100 fabrika ve 20 bin kişiden fazla istihdam barındırması planlanıyor. 

100’DEN FAZLA FABRİKA 

Temeli bu yıl atılacak Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamlandığında ilk etapta 100’den fazla fabrika barındırması ve 20 bin kişinin üzerinde istihdam sağlaması planlanıyor. Organize sanayi bölgesinde mobilya üretim ev satışının yanında marangozluk, mobilya tornacılığı ve demir çelik, iskelet, mekanizma, cam işçiliği meslek dalları olacak. 

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ALT YAPI BAŞLADI 2. ETAP SATIŞI YOLDA 

Geçtiğimiz günlerde alt yapı çalışmalarının başladığını belirten Taklacı, bununla beraber 2.Etap satışlarının da yakın zamanda başlayacağını ifade etti. Taklacı, “2017 yılında resmiyet kazandırdığımız ve kamulaştırmasını 1 yıl gibi rekor sürede tamamladığımız Elmadağ Mobilyacılar OSB’nin Altyapı çalışmalarını başlattık. 2. Etap satışlarının da çok yakında başlanacağı OSB’mizde mutlu sona hızla yaklaşıyoruz. Ankara Mobilya sektörüne, Sitelere şimdiden hayırlı uğurlu olsun. 30 yıl önce yapılması gerekeni kendi dönemimizde yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. 

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Erkal Erdoğan//HABERVAKTİM

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