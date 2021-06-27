Onlar İstedi Yavaş Gönderdi

Şehir Hastanesi aşı ekibinde görev yapan bir hemşire sosyal medya üzerinden ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan yoğun çalıştıklarından dolayı kendilerine aşure göndermelerini istedi. Yavaş ise bu talebi geri çevirmeyerek sağlık personellerine baklava gönderdi.

Şehir Hastanesi aşı ekibinde görevli sağlık çalışanı Duygu Caferoğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sosyal medya üzerinden aşure istemesi üzerine, Büyükşehir Belediyesi sağlık ekibine baklava gönderdi. Atılan tweete anında cevap veren ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sağlık çalışanından iletişim bilgileri isteyerek taleplerini yerine getirdi.

AŞURE İSTEDİ

Cumartesi günü bir sağlık çalışanının, “Başkanım durmadan aşı yapıyoruz bize de aşı için aşure gönderir misiniz? AŞH kalp damar binası aşı ekibi” diye bir tweet atması üzerine, ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin harekete geçti.

ANINDA CEVAP VERDİ

Atılan tweete cevap veren Gültekin, şu ifadeleri kullandı, “Duygu hanım merhaba, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden size ulaşıyorum. Mesaj kutunuz kapalı olduğu için buradan yazmak durumunda kaldım. Rica etsem özel mesaj yoluyla iletişim bilgilerinizi paylaşabilir misiniz? Saygılar.”

BAKLAVA GÖNDERDİ

Daha sonra sosya medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Caferoğlu, “Değerli başkanımıza o güzel yüreği için çok teşekkür ederim. Ne kadar mutlu olduk. Sağlıkçı emekçi dostlarımızla yüreğimiz ve yüzümüz güldü” ifadelerini kullandı. Fotoğrafta sağlık ekibine gönderilen baklavalar ise gözden kaçmadı.

Cengiz TOKSARI/İLKSAYFA