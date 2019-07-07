  • BIST 99.635
  • Altın 253,126
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 25 °C
»

Onlarcası telef oldu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 100 hayvan henüz bilinmeyen bir sebeple telef oldu.
Onlarcası telef oldu

Polatlı ilçesi Yassıhöyük Mahallesi’nde hayvancılık ile uğraşan İlhan Adanur’a ait 100 hayvan aynı anda henüz belirlenemeyen sebepten telef oldu. Telef olan 100 hayvandan 98’inin küçükbaş hayvan, bir tanesinin eşek, birinin de köpek olduğu öğrenildi.

HAYVANLAR TELEF OLDU

İlhan Adanur’un hayvanlara verdiği suyu Sakarya Nehri’nden aldığı belirlenirken, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu.

Polatlı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Sakarya nehrinden, hayvanların içtiği sulardan ve telef olan hayranlarından numune aldı. Mahalleli, zehirlenmenin Sakarya Nehri’ndeki sudan olduğunu iddia ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Şahin' Lice'de yakalandı07 Temmuz 2019 Pazar 11:25
  • ABD konvoyları Suriye'de görüntülendi07 Temmuz 2019 Pazar 11:24
  • Acı haber Şanlıurfa'dan geldi07 Temmuz 2019 Pazar 11:23
  • Sultangazi'de ilginç olay! Polis bile hayrete düştü06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:01
  • Kişi başı poşet kullanımı 10 adete düştü06 Temmuz 2019 Cumartesi 20:00
  • Gerçeği öğrenince çıldırdı; ortalığı birbirine kattı06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:54
  • 8 bin liralık otomobille drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:49
  • 'Orman yangınlarının yüzde 80'i insanlardan kaynaklı'06 Temmuz 2019 Cumartesi 18:00
  • Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda görüştü06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti