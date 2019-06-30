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Onların işi 'korkutmak'

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Dinopark bünyesinde bulunan "tımarhane" temalı korku tüneli "Deepfear"da görev yapan animatörler ziyaretçileri korkutarak eğlendiriyor.
Onların işi 'korkutmak'

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Dinopark bünyesinde bulunan "tımarhane" temalı korku tüneli "Deepfear"da görev yapan animatörler turistleri korkutarak eğlendiriyor.

Göynük Mahallesi'ndeki Dinopark içinde faaliyet gösteren Deepfear isimli "tımarhane" temalı korku tüneline gelen ziyaretçiler, zombiler, katiller, çeşitli korku filmi karakterleri arasında heyecan ve korku dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Korku tünelinde çalışan animatörler Samet Aydın ile Serkan Çakmaz, kostümleri ve makyajlarıyla oldukça ürkütücü bir hale dönüşerek ziyaretçileri etkilemeye çalışıyorlar.

Animatör Samet Aydın, yaptığı açıklamada, 8 yıldır korku tünelinde çalıştığını söyledi.

Turizm sektörüne geçmeden önce inşaat işçiliği yaptığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Turizme girdikten sonra tiyatro yeteneğimi fark ettim. Korku tünelinde gerçekten insanları korkutmayı başarınca kendimi bu konuda geliştirdim. Akıl hastası gibi misafirleri karşılayıp onlarla sohbet ediyorum. Onlar hakkında küçük bilgiler alıyorum. Ardından içeride kılık değiştirerek film karakteri Jason'a dönüşüyorum. Bu bilgileri karanlık odada kullanıp ağaç motorum ile onların üzerine yürüyorum. İnanılmaz korkuyorlar. Zaman zaman korkudan bize saldıran bile oluyor."

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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