Önlem Alındı

Akyurt Kızık Caddesi’nde aşırı hız yapan araçların neden olduğu trafik kazalarına önlem alınması amacıyla gündeme getirdiğimiz haberin ardından söz konusu caddede gerekli tedbirler alındı.

Akyurt’taki Kızık Caddesi’nde aşırı hız yapan araçların neden olduğu trafik kazalarına önlem alınması amacıyla “Kasis Talebi” manşetiyle gündeme getirdiğimiz haber üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yazılı cevap gönderildi.

GEREKLİ İNCELEMELER YAPILDI

ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca söz konusu caddede gerekli incelemelerin yapıldığının belirtildiği cevapta şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu alanda ilgili trafik işaret ve levhaları ile önlemler alınmış olup, 11.07.2019 Tarih ve 2019/44 sayılı UKOME Genel Kurul kararı gereğince mevcut kasislerin korunması kaydıyla okul ve hastane önü haricindeki alanlara hız kesici kasis yapılamadığından habere konu alana kasis yapılması uygun görülmemiştir. Ayrıca şehir içi hız limitlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendiği, araç sürücülerinin şehir içi hız limitlerine, trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uymaları gerektiği, uymayan araç sürücülerinin Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenmesi gerektiği hususları tespit edilmiştir Gazetenizin duyarlılığı için teşekkür ederiz.”

