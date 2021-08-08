  • BIST 1.434,760
  • Altın 486,27
  • Dolar 8,6070
  • Euro 10,1100
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 21 °C
»

Önlem Alındı

Akyurt Kızık Caddesi’nde aşırı hız yapan araçların neden olduğu trafik kazalarına önlem alınması amacıyla gündeme getirdiğimiz haberin ardından söz konusu caddede gerekli tedbirler alındı.  
Önlem Alındı

Akyurt’taki Kızık Caddesi’nde aşırı hız yapan araçların neden olduğu trafik kazalarına önlem alınması amacıyla “Kasis Talebi” manşetiyle gündeme getirdiğimiz haber üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yazılı cevap gönderildi. 

adsiz-005.png

GEREKLİ İNCELEMELER YAPILDI

ABB Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca söz konusu caddede gerekli incelemelerin yapıldığının belirtildiği cevapta şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu alanda ilgili trafik işaret ve levhaları ile önlemler alınmış olup, 11.07.2019 Tarih ve 2019/44 sayılı UKOME Genel Kurul kararı gereğince mevcut kasislerin korunması kaydıyla okul ve hastane önü haricindeki alanlara hız kesici kasis yapılamadığından habere konu alana kasis yapılması uygun görülmemiştir. Ayrıca şehir içi hız limitlerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile belirlendiği, araç sürücülerinin şehir içi hız limitlerine, trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uymaları gerektiği, uymayan araç sürücülerinin Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğü tarafından denetlenmesi gerektiği hususları tespit edilmiştir Gazetenizin duyarlılığı için teşekkür ederiz.”
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?08 Ağustos 2021 Pazar 09:00
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 08 Ağustos 2021 - ASKİ08 Ağustos 2021 Pazar 09:00
  • İnsan Sağlığı Şakaya Gelmez07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:45
  • İnşaatta Çalışacak Eleman Bulamayacağız07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:30
  • Hüseyin Gazi'ye Giriş ve Çıkışlar Kapatıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:15
  • Ankara da Kapalı Olan Mesire Alanları06 Ağustos 2021 Cuma 13:39
  • Türkiye aşı haritası 06 Ağustos 202106 Ağustos 2021 Cuma 10:00
  • Eski Orman Genel Müdüründen İlginç Öneri 06 Ağustos 2021 Cuma 00:45
  • Türk İş Başkanı Toy: Düzenleme Yapılmalı06 Ağustos 2021 Cuma 00:10
  • Kaynak Pahalıya Patladı05 Ağustos 2021 Perşembe 08:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti