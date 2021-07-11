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Online alışverişte influencer etkisi

Sosyal medya kanalıyla online alışverişi tercih edenlerin sayısı her geçen gün artarken, Instagram üzerinden gerçekleşen alışveriş toplamda yüzde 58’i buldu.
Online alışverişte influencer etkisi

Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken her 5 kişiden 1'inin, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerlar veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden alışveriş yaptığı belirlendi.

GfK araştırma şirketinin "Online Alışveriş Alışkanlıkları Araştırması"ndan yaptığı derlemeye göre, araştırmaya katılanların yüzde 97'si internet kullandığını, her 10 kişiden 7'si de online alışveriş yaptığını belirtti.

Kadınların yüzde 74’ü online alışveriş yaparken bu oran erkeklerde yüzde 67’ye düştü.

Coğrafi bölgelere bakıldığında yüzde 91 ile en yüksek orana sahip Ege Bölgesi’ni, yüzde 78 ile Marmara ve yüzde 77 ile İç Anadolu takip etti. Online alışveriş yapanların oranının en düşük olduğu bölge ise yüzde 49 ile Akdeniz oldu.

Türkiye'de 15-44 yaş grubu, 45 yaş üstü gruba kıyasla daha fazla online alışveriş yaptı.

Online alışveriş yapan her 10 kişiden 4'ü e-ticaret sitelerini tercih etti. Erkeklerin yüzde 45’i bu kanalı kullanırken kadınlarda bu oranın yüzde 38’e düştüğü ortaya çıktı.

Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken, online alışverişlerde Instagram üzerinden gerçekleşen alışveriş toplamda yüzde 58’i buldu.

Instagram kaynaklı alışveriş kanallarının başında yüzde 28 ile Instagram’daki butiklerle doğrudan iletişime geçmek yer aldı. Bu oran kadınlarda yüzde 38, erkeklerde yüzde 18 olurken, markaların Instagram reklamları veya paylaşımları üzerinden alışveriş yaptığını belirtenlerin oranı ise yüzde 26 olarak belirlendi.

Online alışveriş yapan her 4 kişiden 1'i e-ticaret sitelerinin Instagram reklamları veya paylaşımları üzerinden, her 5 kişiden 1'i ise Instagram’daki influencer veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden ürün satın aldığını belirtti.

Instagram dışındaki alışveriş kanallarına bakıldığında online alışveriş yapanların yarısı markaların web sitelerini kullanırken, bu oran Akdeniz bölgesinde yüzde 67’ye ulaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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