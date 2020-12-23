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Online halter şampiyonası

Kahramankazan Belediyesi’ncedüzenlenen “Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası”nın ikincisi başladı. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen turnuvaya 20 farklı il ve ilçe belediye takımı ile 160 sporcu katılıyor. 
Online halter şampiyonası

Türkiye’de belediyelerin halter takımları arasında düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyan şampiyonaya 20 belediye ile 160 sporcu katıldı. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen turnuva, Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, şampiyonanın açılışına telekonferans yöntemiyle katılarak, sporculara başarılar diledi. Açılışta ayrıca, Olimpiyat Şampiyonu halterci merhum Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da sporcuları yalnız bırakmadı. 

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Geleceğin Naimleri yetişecek
Başkan Oğuz, ilkini geçen sene düzenledikleri turnuvanın, ikincisini de düzenlediklerini ve bu organizasyonu geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten Oğuz, tek üzüntülerinin ise, şampiyonayı pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirmek zorunda kalmak olduğunu kaydetti. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatan Oğuz, Türkiye’de alanında ilk kez düzenlenen bu şampiyona ile geleceğin Naimlerinin yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Şampiyonanın bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Oğuz, 4 gün sürecek şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, başarılar diledi.

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Anısı yaşatıldığı için mutluyuz
Muharrem Süleymanoğlu da, böylesine anlamlı bir turnuvada ağabeyinin anısının, pandemiye rağmen yaşatılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, turnuvanın ikincisinin gerçekleştirilmesinden dolayı Başkan Oğuz’a teşekkür etti. Kadın ve erkekler olmak üzere 10 farklı kiloda düzenlenen ve 4 gün sürecek müsabakaların ardından dereceye girecek sporculara madalyaları düzenlenecek törenle verilecek.

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