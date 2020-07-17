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Online konserler devam ediyor

Mamak Belediyesi’nin korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online olarak düzenlediği ve ilki geçtiğimiz hafta Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleşen yaz konserleri dolu dizgin devam ediyor. 
Online konserler devam ediyor

Konserin bu kez adresi Üreğil Millet Bahçesi oldu.  Mamak Belediyesi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosunun verdiği konser, Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından izlendi.

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Sosyal hayatı canlı ve diri tutuyoruz
Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve eğlenceli hale getirecek adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu zorlu süreçte ilçenin her yerinde toplumun ihtiyaçlarına yönelik projeler ürettiklerini, sanattan sağlığa, eğitimden kültüre kadar her alanda sosyal hayatı canlı ve diri tuttuklarını söyledi. Köse, koronavirüs sebebiyle insanların evde geçireceği vakti daha kaliteli hale getirmek için de adımlar attıklarını kaydetti.

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