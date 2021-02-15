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Online Kulüpler Arası Dostluk Halter Şampiyonası

Kahramankazan Belediyesi’nce, Kulüpler Arası Dostluk Halter Turnuvası düzenlendi. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen ve 2 gün süren turnuvada 75 sporcu podyuma çıktı.
Online Kulüpler Arası Dostluk Halter Şampiyonası

Türkiye’de halter takımları arasında dostluğu pekiştirmek için düzenlenen şampiyona, Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen turnuvaya, 6 farklı takımdan 75 sporcu katıldı. Tam bir dostluk havası içinde geçen ve 2 gün boyunca süren şampiyonada farklı kilolarda müsabakalar düzenlendi. Şampiyonada özellikle genç halterciler kaldırışlarıyla gelecek için umut vadetti.

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Geleceğin Naimleri yetişecek
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu anlamlı turnuvayı düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Online olmasına rağmen 75 sporcunun katıldığı turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini belirten Oğuz, şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatan Oğuz, bu şampiyonalarla geleceğin şampiyonlarının, geleceğin Naim Süleymanoğullarının yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

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