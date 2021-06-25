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Online Matematik Müzesi

Sincan Belediyesi’nce 7’den 70’e herkese matematiği sevdirmek için kazandırılan ve büyük ilgi gören Matematik Müzesi online platforma da taşındı.
Online Matematik Müzesi

Sincan Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi'nde “Matematiğe Dokunuyorum” sloganı ile geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve yoğun ilgi gören Matematik Müzesi, sanal ortama da taşındı. Müze, üç boyutlu olarak internet üzerinden online olarak gezilebiliyor. Tarihe damgasını vurmuş matematikçileri görme ve müzedeki videoları izleme fırsatı sunuluyor. Ücretsiz yapılabilen bu geziye ekultur.sincan.bel.tr/dijitalsergi2 internet adresinden ulaşılabiliyor.  

MATEMATİĞİ SEVDİRMEYİ AMAÇLIYOR

Geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde açılan Matematik Müzesi, bünyesinde barındırdığı sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapılar sayesinde ziyaretçilerine matematiği tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor.

ÜNLÜ MATEMATİKÇİLERİ TANIMA FIRSATI

Matematiği ezberden çıkararak elle tutulur, gözle görülür hale getirmeyi amaçlayan müze, dünya tarihinde iz bırakan matematikçiler ile tanışma ve onların teorilerini öğrenme fırsatı sunuyor. Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlardan, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri'nin icatlarına; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni’den matematik dehası Ali Kuşçu’nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında ziyaretçiler bilgi sahibi olabiliyor.

7’DEN 70’E HERKESE HİTAP EDİYOR

7’den 70’e herkese hitap eden ve online ortama da taşınan müzede matematik 3 boyutlu hale getiriliyor. Matematiği soyut olmaktan çıkarıp somut hale getirmeyi amaçlayan müzede denklemlerde, teoremlerle ve formüllerle matematik basit şekilde anlatılıyor. Matematiğin sevdirilmesi adına hizmete kazandırılan ve ücretsiz girişin sağlandığı müzede Cezeri'den Biruni'ye kadar, Ömer Hayyam'dan Tales'e, Hipokrat'a ve Pisagor'a kadar birçok büyük matematikçiyi tanıma fırsatı yakalıyor.

 OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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