  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
SON DAKİKALeyla'nın babası Ankara'da
»

Online müzeler

Koronadan önce de var olan ama pek bilinmeyen bir sistem popüler oldu. dışarı çıkamadığımız şu günler online olarak gezebileceğiniz müzeleri sizler için derledik.
Online müzeler

Çin'de başlayarak tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan (Kovid-19) koronavirüs salgını ile ülkeler salgın tedbirleri kapsamında ülkelerine giriş çıkışları durdurma kararı almalarına neden oldu. Hatta sadece ülkelere giriş çıkışlar değil ülke içlerinde ki birçok sosyal etkinlikler, spor müsabakaları, turizm yerleri ve müzeler gibi birçok alan da kapatılmak zorunda kaldı.

Bu durumdan en çok seyahat sevenleri, dünya turu yapan maceraperest kültür avcılarını etkilendi. Koronavirüs salgını endişesiyle kalabalık ortamlara giremediğimiz şu günlerde keşif yapmaktan uzak kalamayanlar için online gezilebilecek müzeler, popüler olmuş durumda, peki bu online gezilebilecek müzelere nasıl gidilir? Online müzeler ücretsiz mi? bizde sizler için tüm bu sorularınızı cevapladık ve online olarak gezebileceğiniz hem yurt içi hemde yurt dışındaki müzeleri araştırdık. işte online olarak gezebileceğiniz müzeler;

Yurt içinde online olarak gezebileceğiniz müzeler;

Anadolu Medeniyetler Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ankara Resim ve Heykel Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Antalya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ayasofya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

online-muze1.jpg

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Burdur Arkeoloji Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Antalya Müzesi – Etnoğrafya -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Konuralp Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Muğla Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Edirne Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Efes Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Kariye Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Jandarma Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Sabancı Müzesi Önü -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Mardin Müzesi Önü -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Mevlana Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

mevlana.jpg

15 Temmuz Hafıza Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Side Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Göbeklitepe Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Adana Etnografya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Alanya Kalesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ihlara Vadisi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Pamukkale Travertenleri (Hierapolis) -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Nevşehir Yeraltı Şehirleri -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Anıtkabir -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

anitkabir-001.jpg

Topkapı Sarayı -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Dolmabahçe Sarayı -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

dolmabahce.jpg

İstanbul Oyuncak Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Türk İslam Eserleri -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Kapadokya Karanlık Kilise -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Anamur Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

İstanbul Kız Kulesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Rahmi Koç Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Bursa Vakıf Kültür Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Yurtdışındaki online olarak gezebileceğiniz müzeler;

Uluslararası Uzay İstasyonu Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın 

uzay-ist.jpg

British Museum -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Guggenheim Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Orsay Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Rijksmuseum -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi online 4 bölümden oluşmakta!

vangog.jpg

Van Gogh Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Uffizi Galerisi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi online 7 bölümden oluşmakta!

Vatikan Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 5 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 6 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 7 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Metropolitan Sanat Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ermitaj Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi online 6 bölümden oluşmakta!

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 5 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 6 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Dali Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evde ramazan pidesi tarifi25 Nisan 2020 Cumartesi 23:27
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?25 Nisan 2020 Cumartesi 19:45
  • Mamak Belediyesi 14 farklı noktada ücretsiz maske dağıtıyor25 Nisan 2020 Cumartesi 16:30
  • Sebze tohumları ne zaman ekilir? Fideler ne zaman dikilir? Ankara’da en ideal ekim-dikim ne zaman yapılır?25 Nisan 2020 Cumartesi 16:20
  • Mamak’ta TOKİ konut teslimleri başlıyor: Tapular ne zaman verilecek? Ödemeler nereye yapıalcak?25 Nisan 2020 Cumartesi 16:08
  • Ramazan davulu ve davulun tarihteki önemi25 Nisan 2020 Cumartesi 12:21
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Nisan 2020 - ASKİ25 Nisan 2020 Cumartesi 09:09
  • Farkedelim Ve Sevelim25 Nisan 2020 Cumartesi 00:04
  • Evde bunalan vatandaşlar bahçelere koştu24 Nisan 2020 Cuma 18:25
  • Evde teravih namazı kılınır mı?24 Nisan 2020 Cuma 18:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti