Koronadan önce de var olan ama pek bilinmeyen bir sistem popüler oldu. dışarı çıkamadığımız şu günler online olarak gezebileceğiniz müzeleri sizler için derledik.

Çin'de başlayarak tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan (Kovid-19) koronavirüs salgını ile ülkeler salgın tedbirleri kapsamında ülkelerine giriş çıkışları durdurma kararı almalarına neden oldu. Hatta sadece ülkelere giriş çıkışlar değil ülke içlerinde ki birçok sosyal etkinlikler, spor müsabakaları, turizm yerleri ve müzeler gibi birçok alan da kapatılmak zorunda kaldı.

Bu durumdan en çok seyahat sevenleri, dünya turu yapan maceraperest kültür avcılarını etkilendi. Koronavirüs salgını endişesiyle kalabalık ortamlara giremediğimiz şu günlerde keşif yapmaktan uzak kalamayanlar için online gezilebilecek müzeler , popüler olmuş durumda, peki bu online gezilebilecek müzelere nasıl gidilir? Online müzeler ücretsiz mi? bizde sizler için tüm bu sorularınızı cevapladık ve online olarak gezebileceğiniz hem yurt içi hemde yurt dışındaki müzeleri araştırdık. işte online olarak gezebileceğiniz müzeler;

Yurt içinde online olarak gezebileceğiniz müzeler;

Anadolu Medeniyetler Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ankara Resim ve Heykel Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Antalya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ayasofya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Burdur Arkeoloji Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Antalya Müzesi – Etnoğrafya -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Konuralp Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Muğla Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Edirne Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Efes Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Kariye Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Jandarma Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Sabancı Müzesi Önü -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Mardin Müzesi Önü -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Mevlana Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

15 Temmuz Hafıza Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Side Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Göbeklitepe Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Adana Etnografya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Alanya Kalesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ihlara Vadisi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Pamukkale Travertenleri (Hierapolis) -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Nevşehir Yeraltı Şehirleri -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Anıtkabir -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Topkapı Sarayı -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Dolmabahçe Sarayı -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

İstanbul Oyuncak Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Türk İslam Eserleri -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Kapadokya Karanlık Kilise -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Anamur Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

İstanbul Kız Kulesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Rahmi Koç Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Bursa Vakıf Kültür Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Yurtdışındaki online olarak gezebileceğiniz müzeler;

Uluslararası Uzay İstasyonu Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

British Museum -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Guggenheim Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Orsay Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Rijksmuseum -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi online 4 bölümden oluşmakta!

Van Gogh Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Van Gogh Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Uffizi Galerisi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi online 7 bölümden oluşmakta!

Vatikan Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 5 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 6 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Vatikan Müzesi 7 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Metropolitan Sanat Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ermitaj Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi online 6 bölümden oluşmakta!

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 5 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 6 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın

Dali Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın