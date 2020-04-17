Online olarak gezilebilen müzeler

Çin'de başlayarak tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan (Kovid-19) koronavirüs salgını ile ülkeler salgın tedbirleri kapsamında ülkelerine giriş çıkışları durdurma kararı almalarına neden oldu. Hatta sadece ülkelere giriş çıkışlar değil ülke içlerinde ki birçok sosyal etkinlikler, spor müsabakaları, turizm yerleri ve müzeler gibi birçok alan da kapatılmak zorunda kaldı.
Bu durumdan en çok seyahat sevenleri, dünya turu yapan maceraperest kültür avcılarını etkilendi. Koronavirüs salgını endişesiyle kalabalık ortamlara giremediğimiz şu günlerde keşif yapmaktan uzak kalamayanlar için online gezilebilecek müzeler, popüler olmuş durumda, peki bu online gezilebilecek müzelere nasıl gidilir? Online müzeler ücretsiz mi? bizde sizler için tüm bu sorularınızı cevapladık ve online olarak gezebileceğiniz hem yurt içi hemde yurt dışındaki müzeleri araştırdık. işte online olarak gezebileceğiniz müzeler;
Yurt içinde online olarak gezebileceğiniz müzeler;
Anadolu Medeniyetler Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ankara Resim ve Heykel Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Antalya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ayasofya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Burdur Arkeoloji Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Antalya Müzesi – Etnoğrafya -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Konuralp Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Muğla Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Edirne Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Efes Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Kariye Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Jandarma Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Sabancı Müzesi Önü -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Mardin Müzesi Önü -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Mevlana Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
15 Temmuz Hafıza Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Side Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Göbeklitepe Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Adana Etnografya Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Alanya Kalesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ihlara Vadisi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Pamukkale Travertenleri (Hierapolis) -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Nevşehir Yeraltı Şehirleri -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Anıtkabir -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Topkapı Sarayı -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Dolmabahçe Sarayı -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
İstanbul Oyuncak Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Türk İslam Eserleri -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Kapadokya Karanlık Kilise -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Anamur Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
İstanbul Kız Kulesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Rahmi Koç Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Bursa Vakıf Kültür Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Yurtdışındaki online olarak gezebileceğiniz müzeler;
Uluslararası Uzay İstasyonu Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
British Museum -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Guggenheim Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Orsay Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Rijksmuseum -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Van Gogh Müzesi online 4 bölümden oluşmakta!
Van Gogh Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Van Gogh Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Van Gogh Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Van Gogh Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Uffizi Galerisi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi online 7 bölümden oluşmakta!
Vatikan Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi 5 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi 6 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Vatikan Müzesi 7 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Metropolitan Sanat Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ermitaj Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi online 6 bölümden oluşmakta!
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 1 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 2 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 3 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 4 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 5 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi 6 -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
Dali Müzesi -> Müzeyi online gezmek için tıklayın
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