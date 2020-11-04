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Online ortamda Kur'an öğrenme imkanı

Hayrat Vakfı, salgın günlerini fırsata çevirmek isteyenler için "Kur’an okumasını bilmeyen kalmasın" sloganıyla online yapılacak bire bir derslerle evden Kur’an öğrenme seferberliği başlattı. 4 farklı seviyede verilecek eğitimler ücretsiz olacak. 
Online ortamda Kur'an öğrenme imkanı

Hayrat Vakfı, salgın günlerini bir fırsata çevirmek isteyenler için “Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyen kalmasın" sloganıyla uzaktan (online) fakat yüz yüze tek kişilik sınıflarda, bire bir derslerle Kur'an-ı Kerim öğrenme seferberliği başlattı. Ücretsiz olan bu proje ile dünyanın her yerinden, her yaş grubuna en az 24 saat sürecek online Kur’ân-ı Kerim eğitimi verilecek. Kursiyerlere ‘Kur'an'a geçiş’ (Elif-Ba), ‘Tecvid’, ‘Okumayı Hızlandırma’ ve ‘Ezber’  olmak üzere 4 farklı seviyede eğitim imkanı sunulacak. Özel ders gibi verilecek eğitimlerin saatlerini kursiyerler kendi uygun olduğu saatlere göre ayarlayabilecek. Eğitimlere ister cep telefonundan isterse de bilgisayar üzerinden bağlanılabilecek. Tecrübeli kişiler tarafından verilecek eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere kurs sonunda sertifika sunulacak. 

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KİMLER KATILABİLİR?
Online Kur’an-ı Kerim eğitimlerine 13 yaş ve üzeri herkes katılabilecek. www.kuranogren.com adresine girerek buradan kayıt yapılabilecek. Kadın erkek, genç ihtiyar herkes kayıt olabilecek ve eğitimlerden yararlanabilecek. 13 yaş altı kişilere “Güz Okulu” adında ayrı bir proje planlandığı için o yaş grubundakiler bu projeye dahil edilmeyecek.

KADIN KURSİYERLERE KADIN HOCALAR EĞİTİM VERECEK
Uzaktan tek kişilik eğitimlere katılacak kadın kursiyerlere, deneyimli kadın hocalar online ders verecek.

DÖRT FARKLI SEVİYE
Eğitimler, www.kuranogren.com internet adresinden online olarak yapılacak. Mail ve SMS ile eğitim bilgileri kursiyerlere bildirilecek. Eğitimler ilk öğrenme, tecvid kurallarını öğrenme, okuma hızlandırma ve ezber olmak üzere dört farklı seviyede yapılacak. Kursiyerin kayıt tercihine göre eğitim verilecek. Eğitimler ilahiyat veya İslami eğitimler mezunu, deneyimli ve Hayrat Vakfı tarafından icazet verilen eğitimciler tarafından verilecek.

DERSLER 30 DAKİKA SÜRECEK
Her bir ders 30 dakika olarak planlanmış olup, 32 derste eğitimin tamamlanması öngörülmektedir. Eğitimler tamamıyla ücretsiz olup teknolojik altyapı Hayrat Vakfı tarafından sağlanmakta. Başarıyla tamamlanan her bir eğitim seviyesi için Sertifika verilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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