Online psikolok destek hattı

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Çınar, Düşün Psikoloji ile ortaklaşa hayata geçirdikleri Sosyal İzolasyon-Sağlıklı Psikoloji projesiyle korona tedbirleri kapsamında eve kapananlara bu süreçte online olarak ücretsiz psikolojik destek vereceklerini açıkladı

Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında risk grubundaki 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkış yasağını desteklediklerini açıkladı.

‘EVDE KAL’ ÇAĞRILARINA UYALIM

Salgının yayılmasını önlemek için yapılan ‘evde kal’ çağrılarına mutlaka uyulmasını tavsiye eden Çınar, “Dünyaya hızla yayılan bu salgının bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Onun için genci yaşlısı herkes elinden gelen önlemi almalı ve çağrılara uymalı. Bu dönemde motivasyonumuzu en üst seviyede tutmalıyız. Virüsün çıktığı yer olan Çin bunu nasıl yendiyse bizim de virüsü yenebileceğimizi unutmamalıyız. Hükümetimizin ve Sağlık Bakanlığı’mızın tavsiyelerine mutlaka uyalım” dedi.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DESTEK HATTI…

Başkan Umut Çınar, bu süreçte evde kapandığı için panik ve kaygı hissi yaşayan başta yaşlılarımız olmak üzere tüm vatandaşlara online olarak ücretsiz psikolojik desteği verecek ‘Sosyal İzolasyon-Sağlıklı Psikoloji’ projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. Dünya Yaşlılık Derneği ve Düşün Eğitim Kültür Derneği (Düşün Psikoloji) arasında imzalanan protokolle hayata geçen proje hakkında gazetemize bilgi veren Çınar, “Dünyada şu anda enfeksiyon ve psikoloji konularının çok önemli olduğunu biliyoruz. Enfeksiyon konusunu fedakar doktorlarımız anlatıyor. Bizde Düşün Eğitim Kültür Derneği ile ortaklaşa imzaladığımız bir protokolle bu süreçte evde kalan insanların psikolojik sıkıntılarını hafifletmek için online ortamda yüz yüze görüşmelerin de yapılabileceği bir hizmet sunduk. Ücretsiz danışma hattı olan 03122131410’u arayarak uzman ekibimizle iletişime geçebilirler” bilgisini verdi.

KAYGI VE PANİK HİSSİ KONTROL ALTINA ALINIYOR

Korona virüsün etkilerinden dolayı insanlarda ortaya çıkan kaygı ve panik hissini bu projeyle aşmaya çalışacaklarını kaydeden Çınar şunları söyledi: “Bu kaygı ve panik hissi kontrol altına alınmadığında psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu sürecin bireyin günlük yaşantısını olumsuz etkilemeden daha sağlıklı bir şekilde anlatılabilmesi için uzman desteği önemlidir. Uzman bir kadro ile birebir ve online terapilerle bu günlerde destek isteyen vatandaşlarımızın yanlarında oluyoruz. Çok sayıda uzman arkadaşımız psikolojik destek anlamında elinden geleni yapıyor.”

HER HİZMETİ DEVLETTEN BEKLEMEMELİYİZ

Bu sürecin hep birlikte atlatılması için herkesin elini taşın altına sokması gerektiğini vurgulayan Çınar, “Her hizmeti devletten beklememeliyiz. Amacımız devletimizin üzerinden özellikle bu süreçte yük almak olmalı. Dünya Yaşlılık Derneği olarak bu konuda üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Sadece yaşlılarımız yani genç büyüklerimiz değil kendisini sıkıntıda hisseden, çözüm arayan herkese bu sistemimiz açık. Düşün Eğitim Kültür Derneği (Düşün Psikoloji) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Başak Aslan’a bu projede bizimle ortak hareket ettikleri için teşekkür ediyorum. Projede kendilerinin büyük emek ve gayretleri var” sözlerini ekledi.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-