Online turnuva sona erdi

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen Naim Süleymanoğlu Türkiye Belediyeler Arası Halter Şampiyonası sona erdi. Pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen ve 4 gün süren turnuvada 20 farklı belediye takımından 160 sporcu podyuma çıktı.

Türkiye’de belediyelerin halter takımları arasında düzenlenen ilk turnuva olma özelliğini taşıyan şampiyona, Kahramankazan Belediyesi Spor ve Kamp Merkezi’nde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle “online” olarak düzenlenen turnuvaya, 20 farklı belediye takımından 160 sporcu katıldı. Tam bir dostluk havası içinde geçen ve 4 gün boyunca süren şampiyonada, kadın ve erkekler olmak üzere 10 farklı kiloda müsabakalar düzenlendi. Şampiyonada özellikle genç halterciler kaldırışlarıyla gelecek için umut vadetti.

Geleneksel olacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu anlamlı bir turnuvanın ikincisini düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, şampiyonayı geleneksel hale getireceklerini söyledi. Online olmasına rağmen 160 sporcunun katıldığı turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini belirten Oğuz, şampiyonaya katılan tüm takım ve sporculara teşekkür ederek, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Kahramankazan Belediyesi olarak sporun tüm alanlarına kayıtsız ve şartsız destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini anlatan Oğuz, Türkiye’de alanında ilk kez düzenlenen bu şampiyonayla geleceğin şampiyonlarının yetişmesine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.