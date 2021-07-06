ORSİAD Başkanı Levent Çamur, “Ankara sanayicisi önüne bakıyor. Yeter ki sanayici yüksek faiz, yüksek maliyet kıskacından kurtulsun. 2022 ortasına kadar toparlanırız” dedi.

Çamur, “Ankaralı sanayiciler olarak her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyor, önümüze bakıyoruz. En büyük temennimiz finansman konusundaki beklentilerin karşılanması.”

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği’nin (ORSİAD), mali genel kurulu üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Genel kurulda söz alan ORSİAD Başkanı Levent Çamur, yatırım, büyüme ve iş dünyasının beklentilerine ilişkin önemli mesajlar verdi. OSTİM, İvedik ve Sincan OSB’lerde üretim yapan işletmelerin, Türk ekonomisine yüksek katma değer yarattığının altını çizen Başkan Çamur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 KURUŞLUK YATIRIMLAR BİLE ÖNEMLİ”

“Salgın süreci hemen her işletmeyi derinden etkilese de umutsuz değiliz. Biliyoruz ki ülkemizin üretime, yatırıma çok ihtiyacı var. Bekleyecek, umutsuzluğa kapılacak zaman değil. Büyüme kompozisyonuna baktığımızda uzun vadeli büyümeyi sağlayan, istihdamı sağlayan, kaliteli büyümeyi sağlayan şey yatırım. Özel yatırımlar ilk kez eksiye geçti. Bunu tersine çevirmek için 1 kuruşluk yatırımlar bile çok önemli.”

ANKARA SANAYİCİSİ ÖNÜNE BAKIYOR

“Yeter ki şu yüksek faiz, yüksek maliyet, artan hammadde fiyatı kıskacından kurtulalım. Çarkların yeniden hızlanması, yeni yatırımlar, üretim artışı çok da zor değil. Sanayici, işadamı, girişimcinin üzerindeki maliyet yükü azaltılırsa tahmin ediyoruz bir yıl içinde kademeli bir şekilde toparlanır, normalleşme yolunda çok hızlı adımlar atarız. Toparlanmamız demek de yatırımların hareketlenmesi, sürdürülebilir büyüme demek. Zaten yasakların kalkmasıyla beraber talebin arttığını, bununla birlikte pek çok sektörümüzde imalat sanayi kapasite kullanım oranında çok ciddi artış yaşandığını, bunun da yatırımlara yansıyacağını görüyoruz.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA



