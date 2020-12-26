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Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü

ADANA'da eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32), önünü kesen motosikletli ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Önünü kesen motosikletli tarafından eşinin gözü önünde tüfekle öldürüldü

Olay, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Erhan Arıkonak ve eşi 34 SY 0771 plakalı otomobilleriyle evlerine gittikleri sırada, iddiaya göre motosikletli bir kişi önlerini kesti. Otomobilden inen Arıkonak, motosiklet sürücüsüyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü yanındaki pompalı tüfekle Arıkonak'a ateş açtı. Arıkonak, başına saçma isabet etmesiyle kanlar içinde yığılırken, motosikletli saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Arıkonak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin Furkan S. olduğunu düşünen polis, şüpheliyi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Furkan S. emniyete götürüldü.  

Öte yandan Arıkonak'ın öldüğünü öğrenen yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arıkonak'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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