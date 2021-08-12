  • BIST 1.429,730
  • Altın 483,66
  • Dolar 8,5750
  • Euro 10,0550
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 24 °C
»

OPEC küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

OPEC, bu yıl için küresel günlük petrol talebine yönelik artış beklentisini 6 milyon varilde sabit tuttu ve günlük petrol talebini 96,6 milyon varil olarak tahmin etti.
OPEC küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü sabit tuttu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, beklentinin sabit tutulmasında, ekonomik büyümedeki yukarı yünlü revizyonlara rağmen büyümenin petrol kullanımının yoğun olmadığı sektörlerde yaşanacağı öngörüsü etkili oldu.

Gelecek yıl için küresel petrol talebinin günlük 3,3 milyon varil artarak ortalama 99,9 milyon varile ulaşması ve talebin yılın ikinci yarısında 100 milyon varil sınırını aşması bekleniyor.

Ekonomik aktivitelerin büyük teşvik paketleriyle desteklenerek artacağı, buna ek olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının aşılama programları ve gelişen tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınacağı öngörülüyor. Bu etkenlerin OECD ve OECD dışı ülkelerde ekonomik aktiviteleri daha da hızlandırarak, petrol talebini istikrarlı olarak artıracağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2,6 milyon varil artarak 44,6 milyon varile, OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise günlük 3,4 milyon varil artarak 51,9 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor.

OPEC, küresel petrol talebine ilişkin büyüme öngörüsünü günlük yaklaşık 6 milyon varil olarak sabit tuttu. Böylece, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 96,6 milyon varil olması bekleniyor.

OPEC'in petrol üretimi temmuzda arttı
Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 970 bin varil artarak yaklaşık 95,7 milyon varil oldu.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de söz konusu dönemde 640 bin varil artarak yaklaşık 26,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise temmuzda yüzde 0,4 artışla yüzde 27,9 oldu.

Bu dönemde OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da artarken, en büyük düşüş Angola'da görüldü.

Günlük üretim geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 497 bin varil artış gösterdi, Angola'da 38 bin varil geriledi.

OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 330 bin varil artarak 68,03 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, temmuzda bir önceki aya göre 53 artarak 1486 oldu. Bu kulelerden 356'sı OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararını bekliyor12 Ağustos 2021 Perşembe 09:23
  • TCMB, Güney Kore Merkez Bankası ile swap anlaşması imzaladı12 Ağustos 2021 Perşembe 09:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı12 Ağustos 2021 Perşembe 09:12
  • Hükümet ile işçi temsilcileri zam konusunda anlaştı11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:04
  • Enerjisa Enerji konsolide gelirde yüzde 30 büyüdü11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:01
  • Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:15
  • Kimya sektöründe ihracat yılın ilk yarısında yüzde 40 arttı11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:12
  • MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye yakın gelecekte üretim merkezi olacak11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:05
  • İnşaat maliyet endeksi haziranda arttı11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:37
  • İzmir deniz üstü rüzgar enerjisinde öncü kent olmayı hedefliyor11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti