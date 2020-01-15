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Operasyon başlatıldı:Çok sayıda gözaltı var

PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan bazılarının, HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi
Operasyon başlatıldı:Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7  şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın  Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler,  operasyonla yakalandı.

Zanlılardan bazılarının HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem  ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.

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