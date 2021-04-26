Operasyon yapan mehmetçiğe dua çağrısı

Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, Ramazan ayının rahmet iklimi olduğunu hatırlatarak sınır ötesinde operasyon yapan mehmetçiğe dua çağrısında bulundu.

Ankara İl Müftüsü Dr. Yusuf Doğan sosyal medya üzerinden Kuzey Irak’ta operasyon başlatan mehmetçiğe dua çağrısında bulundu. “Rahmet ayında mehmetçiğe dua” isimli paylaşımında bulunan Doğan, “Rabbimiz Sizleri aziz, düşmanlarınızı zelil eylesin” diyerek, terör örgütüne silah desteği veren, siyaseten onları koruyup kollayan dahili ve harici tüm destekçilerin bölünüp parçalanması için dua etti.

“AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN”

“Peygamber ocağının yiğit komutanları, kahraman mehmetçiğimiz; mübarek Ramazan’da gözümüz, gönlümüz dualarımız sizinle” diyerek duaya başlayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; “Rabbimiz çıktığınız bu yolda ayağınıza taş değdirmesin, başınızı öne eğdirmesin. Sizleri aziz, düşmanlarınızı zelil eylesin.”

“ADIMLARINIZ DÜNYAYI İNLETSİN”

“Silahınızı güçlü, atışınızı isabetli eylesin. Gönüllerinizdeki imanınızı, metanetinizi ve cesaretinizi coştursun, düşmanlarınızın gönüllerine korku salsın. Rafi’ İsm-i Şerîfiyle şerefinizi yüceltsin, sancağınızı inmemek üzere yükseltsin, adımlarınız tüm dünyayı inletsin.”

BEDİR, UHUD, ÇANAKKALE VURGUSU

Duasında geçmiş dönemlerdeki savaşlara atıfta bulunan Doğan, düşmanların yenilmesi için Allah’tan yardım diledi. Doğan, “Hafîz ism-i şerîfiyle tüm belalardan, tehlikelerden sizleri korusun. Fettah ism-i şerîfiyle eşkiya ve destekçilerine karşı mücadelenizde önünüzdeki engelleri kaldırsın, işlerinizi kolaylaştırsın, zorluklarınızı kolaylığa tebdil eylesin. Velî ism-i şerîfiyle Bedir’de, Uhud’da, Çanakkale’de olduğu gibi sizlerin dostu olsun. Müzill ism-i şerîfiyle eşkiyayı tüm destekçileriyle birlikte zelil-ü rüsvay, hor ve hakir eylesin.”

SİYASETEN DESTEK VURGUSU

“Mani’ ism-i şerîfiyle bu zalimlerin, hainlerin ve onlara silah desteği veren, siyaseten onları koruyup kollayan dahili ve harici tüm destekçilerinin birliklerini dağıtsın, bölüp parçalasın; hile ve desiselerine, planlarına, entrika ve komplolarına engel olup onları kendi başlarına ma’kus eylesin.”

Hâfıd ism-i şerîfiyle güçlerini derecelerini düşürsün, bayraklarını yükselmemek üzere alçaltsın. Kahhar ism-i şerîfiyle onları kahr-u perişan eylesin. Rabbimiz sizi muzafferiyetle, kılınıza zarar gelmeden, salimen, ganimen evinize, yurdunuza döndürsün” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA