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Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Adana merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mahrem yapılanması içerisinde olduğu öne sürülen 8’i görevdeki kamu personeli 24 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

ADANA MERKEZLİ 12 İLDE FETÖ OPERASYONU: 24 GÖZALTI KARARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock’u kullandığı ve mahrem yapılanma içerisinde olduğu aralarında doktor, öğretmen, hemşire, polis  gibi görevde bulunan 8 kamu görevlisi toplam 24 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararının çıkartılmasının ardından Adana merkezli İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.

ANKARA'DA OPERASYON: 8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2009 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olup sınav öncesinde soruları ele geçirerek komiser yardımcısı olan ve bu şekilde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve silahlı terör örgütüne üye olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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