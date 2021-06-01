Optik İşletmecisi Erhan Ünal “Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmayalım” uyarısı

Kızılay Soysal Çarşısı’nda gözlükçü dükkânı bulunan Erhan Ünal, çarşı-pazardan alınan ucuz gözlüklerin sağlam gözü dahi bozduğunu belirterek, UV filtresiz gözlüklerin satın alınmaması gerektiğini söyledi.

Kızılay Soysal Pasajı’nda bulunan Mavili Göre Optik İşletmecisi Erhan Ünal, yaz aylarının gelmesiyle birlikte satışlarında artış yaşanan güneş gözlüklerinin alımında dikkat edilmesi gereken hususları gazetemize anlattı. Ünal, bir gözlükte olmazsa olmalardan birisinin ultraviyole (UV) filtresi olduğunu söyleyerek, gözlüğün bilindik bir markadan alınmasını önerdi. Çarşıdan-pazardan alınan ucuz gözlüklerin sağlam gözü dahi bozduğunu vurgulayan Ünal, özellikle moda diye çocuklara bu tarz ucuz, filtresiz gözlüklerin hiç taktırılmaması gerektiğini kaydetti.

BİLİNDİK MARKALARDAN ALINMALI

Ünal, bir güneş gözlüğünün olmazsa olmazlarından bir tanesinin ultraviyole filtresi olduğunu işaret ederek, gözlük alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlattı, “Gözlük alırken bilindik markalardan satın almak gerekiyor. Her şeyden önce de ultraviyole filtresinin olması muhakkak gerekiyor. Gözlükte önemli olan filtredir.”

ULTRAVİYOLE FİLTRESİ OLMAZSA OLMAZLARDAN

“Gözümüze gelen güneş ışığı direkt kesebilen bir cam olmasıdır. Bir başka hususta gözlüğün muhakkak bir gözlükçüden alınmasıdır. Çarşıdan pazardan artık plastiklerden yapılma gözlükler satın alınmamalıdır. Bunlar göze mercek etkisi yaratarak gözün zarar görmesine neden oluyor. Fiyat aralıkları her bütçeye uygun olarak bulunuyor. 150-200 TL’den başlayıp binlerce liralara kadar çıkabiliyor.”

SAĞLAM GÖZÜ BOZUYOR

“Ultraviyole filtreli ve bilindik bir marka olduğu sürece fiyatı tercih olarak kalıyor. Göz sağlığının korunması açısından bu tarz gözlükler tercih edilmeli. Filtresiz gözlükler bozuk olmayan gözü bozuyor. Katarakt oluşumuna dahi sebep olabiliyor.”

ÇOCUKLARA GÖZLÜK ALIRKEN DİKKAT

“Bizler eczanelerle aynı statüye sahibiz. Reçete ile satış yaptığımız için Sağlık Bakanlığı’na bağlıyız. Vatandaşlarımız bunun önemine varsınlar ve gözlük alırken dikkat etsinler. Özellikle çocuklarına gözlük alırken dikkat etsinler. Vatandaşlarımız çocukları şık görünsün diye çarşı pazarlardan 10-20 liralık gözlükler alıp taktırıyorlar.”

“HİÇ TAKTIRMAYIN DAHA İYİ”

“Göz sağlığını bozuyor. Hiç taktırmasınlar daha iyi. Modaya uyacağız diye çocukların göz sağlığı ile oynamasınlar. Eğer fiyatlar pahalı geliyorsa hiç taktırmasınlar daha iyidir. Bu kötülüğü çocuklarımıza yapmayalım.”

BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN KÂRSIZ SATIŞ YAPIYOR

Ünal, çocuk gözlüklerinde insanları bilinçlendirmek için kârsız satış yaptıklarını hatırlatarak, “Vatandaşlarımız bilinçlensin diye 100-150 liraya ultraviyole filtreli çocuk gözlükleri satıyoruz ve bunlardan kar dahi almıyoruz. Çocuklarımızın gözlerini bozacak sahte gözlüklerden uzak duralım. Onlar bizlerin geleceğidir” ifadelerini kullandı.

“İNTERNETTEKİ BİRÇOK ÜRÜN SAHTE”

İnternetten gözlük satışı hakkında da konuşan Ünal, internette ucuza satılan markalı ürünlerin birçoğunun sahte olduğunu iddia etti. Ünal, “Bunu biz söylemiyoruz, Sağlık Bakanlığı söylüyor. İnternette satılan markalı gözlüklerin yüzde 90’ı sahtedir. A markası bir gözlük biz de 1000 TL ise internette 100-200 TL’ye satılıyor. İnsanlarımız bir üründe bu kadar fiyat farkı olmayacağını anlamalılar.”

ÇİN’DEN GELİYOR

“O ürünlerin hepsi Çin’den geliyor. Ne sertifikası ne garantisi oluyor. Üründe bir sorun olduğunda karşında muhatap bulamıyorsunuz. Ürünü bizden aldığınız da ise hem sertifikası hem garantisi oluyor ve bir muhatabınız oluyor.”

GÖZLÜK GÖZLÜKÇÜDEN ALINIR

“Gözlük gözlükçüden alınır. Gözlüğün üzerinde yazan kodları gözlükçü bilir. Modeli, rengi, ekartmanı, burun aralığı, sap uzunluğu gibi farkları vardır. Bu yüzden gözlük denenmeden alınmaz. İnternette deneme şansınız olmuyor. Aynı gözlük ayrı iki kişiye olmayabilir. Bunun ölçülerini bilmek gerekir. Bunu da yalnız gözlükçü bilir” şeklinde sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA