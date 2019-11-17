Optik yetkilisinden uyarı: Pahalı gözlük camı anlatılıp ucuzu satılıyor

Optikçi Niyazi Topuz, numaralı gözlükte yapılan kandırmacaya dikkat çekti. Topuz, “Pahalı camın özelliklerini anlatıp ucuzu takılıyor. Vatandaş camın sertifikasını istesin” uyarısında bulundu.

Muhabirimiz Erkal Erdoğan'a numaralı gözlükler hakkında bilgi veren Niyazi Topuz, sertifikanın önemine değindi.

Teknolojik aletlerin hayatımızda daha çok yer kaplamasıyla göz bozuklukları pek çoğumuz için kaçınılmaz oldu. Eskiden ileri yaşta rastlanan pek çok göz bozukluğu artık çocuklarda bile görünür halde. Göz bozukluğuna derman olan gözlüklerin ve dolayısıyla camlarının binlerce çeşidi bulunuyor. Bu durumda ne yazık ki şer işte olduğu gibi optik işinde de kandırmacalara neden oluyor.

Gazetemize bilgi veren Ulucanlar Ant Optik yetkilisi Niyazi Topuz, numaralı gözlükleri optikçiden teslim alırken sertifika istenmesi konusunda vatandaşı uyardı. Topuz, “Ucuz camları üstün kalite olarak tanıtıp takanlar var. Vatandaşın bunu anlamasının tek yolu optikçiden sertifika almaktır” dedi.

SERTİFİKA ALARAK İŞİNİZİ GARANTİYE ALIN

İşini kötüye kullananların başvurduğu yolun anlattığı camın dışında daha ucuz cam takmak olduğunu söyleyen şu ifadelere yer verdi:

“Müşteri için dışarıdan bakıldığı zaman bütün camlar aynı görünür. Arasındaki farkı vatandaşın anlama imkanı yoktur. Pahalı bir camın özelliklerini anlatıp çok ucuz bir cam takar. Bunu vatandaş belki sonra anlar ama iş işten geçer. Vatandaşa sizin hatanız denebilir. Örnek veriyorum ben 200 liralık bir camı anlatırım takacağımı söylerim ama bir başkası buna 50 lira fiyat verebilir. Ama orada takılan aynı cam değildir, vatandaş bilmez. İşte tam bu noktada vatandaş sertifika isteyecek. Hiçbir satıcı başka cama başka sertifika veremez. Buna firmalar izin vermez.”

MESLEĞİNE GÖRE GÖZLÜK CAMI ÖNERİLİR

“Yüzlerce hatta binlerce çeşit cam var. Hepsi kalitesine, markasına göre değişiyor. Kimi daha net yapar aydınlık katar. Kimi çizilmez özelliklidir. Ben müşterime ilk önce ne iş yaptığını sorarım ve ona göre cam öneririm. Açıkçası müşteri bizim verdiğimiz fikirlere göre şekillenir. Burada işini iyi bilmek ve vatandaşın ihtiyacına göre hareket etmek lazım. Bunu yapamayan arkadaşlar vatandaşı yaralıyor. Vatandaş gelip bize dert yanıyor. Onun karşısında mahcup oluyoruz. Vatandaş iki gözlüğü alıyor biri 100 lira biri 500 ‘Sen kazık yemişsin’ diyor. Aslında tamamen cam farkı ama bunu iyi anlatmak gerekiyor.”

OPTİSYENLER VE GÖZLÜKÇÜLER BİRLİĞİ KURULUYOR

Sektörün en büyük sorunlarının başında işi bilmeyenlerin de sektörde yoğun şekilde iş yaptığını ifade eden Topuz şunları söyledi:

“İşi bilmeyen insanlar bu sektörde çok fazla. Onların vatandaşa verdiği zararı biz düzeltmeye çalışıyoruz. 2-3 yıl bu işi yapıyor. Çok para var diye düşünerek gidip dükkan açıyor. Ondan sonra bu işin böyle olmadığını anlıyor. Sonra kapatıyor ama zarar verdiği vatandaş ortada kalıyor. Bu konuda yeni bir odamız kurulma aşamasında. Bunun inşallah faydası olacağını planlıyoruz. Oda olunca yaptırımları daha farklı olacak. Odamızın adı “Optisyenler ve Gözlükçüler Birliği” olacak.”

FİYATLAR 2 KATINA ÇIKTI

Fiyatların geçen seneye göre arttığını ancak şu an durduğunu belirten Topuz, “Geçen seneye göre camlar, güneş gözlükleri neredeyse iki katına çıktı. Bunda en büyük etki tabi ki kur oldu. Cam piyasasında Fransa ve Almanya gibi ülkelerden daha çok ithalat yapılıyor. Biz fiyatları ürüne yansıtmadan daha çok kârımızdan, emeğimizden düşüyoruz. Vatandaş almış 200 liraya 6 ay sonra geliyor aynı gözlük 300 - 400 lira olmuş. Gözlüğü kaybetmişse bunu vatandaşa anlatmak çok zor” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

