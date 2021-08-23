Ordu Altınordu’da mahkemeden satılık fındık tarlası

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ordu’nun Altınordu ilçesi Çavuşlar Mahallesi'nde fındık tarlası mahkeme yoluyla satılıyor.
Ordu Altınordu’da mahkemeden satılık fındık tarlasının muhammen bedeli 94.570 TL.
Ordu 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu’nca satılacak olan fındık tarlasının yüzölçümü 3.782 metre kare.
Birinci Satış Günü: 03.11.2021 10:00
İkinci Satış Günü: 29.11.2021 10:00
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