Ordu-Giresun Havalimanı'nda asılsız bomba ihbarı uçak seferlerini aksattı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda akşam saatlerinde yapılan asılsız bomba ihbarı nedeniyle uçak seferlerinde aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki havalimanına telefonla bomba ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine geniş güvenlik önlemleri alınan havalimanında pistteki ve iniş yapan uçaklarda uzman ekipler tarafından arama gerçekleştirildi.

Uçaklar tedbir amacıyla tahliye edilirken yolcular, havalimanındaki bekleme salonlarına alındı.

Ekiplerin detaylı inceleme ve araştırmaları sonucu herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kontrollerin ardından yolcuların tekrar uçağa alınmasıyla seferler normale döndü.

Öte yandan Vali Tuncay Sonel, havalimanına gelerek yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldı, yolcularla görüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

THY Basın Müşaviri Üstün, Ordu-Giresun Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandığını bildirdi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Ordu-Giresun Havalimanı'nda bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığını ve seferlere yeniden başlandığını belirtti.

Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı operasyonlarının, havalimanı otoritesine gelen bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulduğunu ifade ederek, "Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır." bilgisini verdi.