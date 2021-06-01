Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı üzerine kalkışlar durduruldu. Polis ekipleri uçakların kargo ve kabin bölümünde arama yaptı. Yapılan aramalarda her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.