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Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir yolcu uçağına yapılan bomba ihbarı üzerine kalkışlar durduruldu. Polis ekipleri uçakların kargo ve kabin bölümünde arama yaptı. Yapılan aramalarda her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Bu arada asılsız çıkan ihbarın yurt dışından gelen bir telefonla uçak belirtilmeden genel olarak yapıldığı öğrenildi.

ASILSIZ İHBAR YURT DIŞINDAN YAPILMIŞ

Ordu Valisi Tuncay Sonel, DHA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada ihbar üzerine güvenlik gerekçesiyle havalimanında tedbirler aldıklarını belirterek, "Gerekli incelemeler yapıldı. Bende bizzat havaalanındayım. Şu an için bir olumsuzluk yok. Yolcularımızla görüştük. Uçuşlar yeniden yapılıyor” dedi.

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