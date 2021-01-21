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Ordu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Ordu merkezli 9 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı.
Ordu merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün daha önce tutuklanan sözde büyük bölge talebe sorumlusu M.K'nin "örgütsel hat" kullandığını tespit etti. 

İncelemede M.K'nin hattı deşifre olmamak ve yakalanmamak amacıyla başkasının üzerine aldığı belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren ekipler, aralarında aktif görevdeki asker, emniyet ve öğretmen gibi kamu görevlilerinin bulunduğu 15 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Ordu, Bingöl, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, İstanbul ve Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 13 zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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