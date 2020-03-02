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Ordu seferde, millet duada

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, İdlib şehitleri için Hacı Bayram Veli Cami’nde Mevlid-i Şerif okutup vatandaşlara Türk Bayrağı, Yasin-i Şerif, lokma ve lokum dağıttı.   
Ordu seferde, millet duada

Dünyayı İyilik Kurtaracak Yardımlaşma Platformu, Suriye’nin İdlib kentindeki alçak saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçikler için Hacı Bayram Veli Cami’nde Mevlid-i Şerif okutup vatandaşlara Türk Bayrağı, Yasin-i Şerif, lokma ve lokum dağıttı.   

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“ORDUMUZ SEFERDE BİZ DUADAYIZ”
Gazetemize bilgi veren Platform Başkanı aynı zamanda polis memuru Mustafa Şahin, “Allah bir daha ülkemize ve ordumuza böyle acılar yaşatmasın. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız. Onlar sınırımızın dışında kutlu bir seferde iken biz burada duadayız” dedi  

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“KENETLENMEMİZ LAZIM”
Suriye’deki bataklığı kurutmak için bölgede bulunan askerlerimize destek ve moral vermek için bu organizasyonu düzenlediklerini kaydeden Şahin, “Allah ordumuzun yar ve yardımcısı olsun. İnanıyoruz ki zafer bizim olacaktır. Bu günlerde bize düşen ise ordumuza dua etmek, ülkede birlik ve beraberliği sağlamaktır. Dayanışma içinde olursak bu günleri de atlatacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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