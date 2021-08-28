  • BIST 1.458,230
  • Altın 487,27
  • Dolar 8,3450
  • Euro 9,8150
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 32 °C
»

Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı annesi, anneannesi ve ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü, babasını ise ağır yaraladı.
Ordu'da aile katliamı! 14 yaşındaki çocuk annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. Aile içinde çıkan tartışmada 14 yaşındaki çocuk, babasının tabancası ile ateş açtı.

MAHALLEYE ÇOK SAYIDA JANDARMA VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği annesi, anneannesi ve ağabeyi hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı. Komşuların ihbarı ile mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca'dan 10 il uyarısı! Bu şehirlerde daha az güvendesiniz!28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42
  • Resmi Gazete'de yayımlandı28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:38
  • Tarım ve Orman Bakanlığı su verimliliği projelerine hız veriyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:38
  • TSK’da terfi eden personele yeni rütbeleri verildi28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:37
  • İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 58,83'e düştü28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:36
  • Boğaziçi provokatörlerinden HDP için eylem çağrısı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:29
  • Manisa'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:06
  • MNG Kargo'nun ardından bir siber saldırı daha! 1.35 milyon kişinin bilgileri çalındı28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:29
  • Biden 'karşılık verilecek' demişti! Hava saldırısı duyuruldu28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:24
  • Kapıkule'deki yoğunluk nedeniyle dönüşteki gurbetçiler diğer sınır kapılarına yöneliyor28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti