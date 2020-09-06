  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Ordu'da kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için vali devreye girdi

ORDU’da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girecek bazı adaylar, Karadeniz Sahil Yolu’nda Ordu Nefise Akçelik Tüneli içerisinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle sınava geç kaldı.
Ordu'da kaza nedeniyle KPSS'ye yetişemeyen adaylar için vali devreye girdi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda Ordu Nefise Akçelik Tüneli içerisinde sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazanın olduğu yere çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edilerek, yolun kısa sürede açılması için çalışma başlatıldı. Yolda uzun araç konvoyunun oluşması sonucu trafikte aksama meydana geldi. Bazı adaylar Altınordu ilçe merkezinde yapılan KPSS sınavına yetişebilmek için zamanla yarıştı.

VALİ SONEL DEVREYE GİRDİ, ADAYLAR SINAVA ALINDI

Kazayı duyan Vali Tuncay Sonel, sınavın olduğu okullar bölgesine giderek, bizzat araç sürücülerine yardımcı oldu. YÖK Başkanlığı ile de görüşen Vali Sonel, sınava geç kalan adayların sınava girmesini sağladı. Saat 10.15’te başlayan sınava geç kalan adaylar, gecikmeli de olsa sınava girebildi. Vali Tuncay Sonel, kaza nedeniyle sınava geç kalan adaylarla ilgili gerekli görüşmenin yapılarak, sınava girmelerinin sağlandığını, herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Sınava geç kalan adaylar ve aileler, Vali Tuncay Sonel’e girişimleri ve gösterdiği çabasından dolayı teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:02
  • Ayşen teyze 65 yaşında üniversiteli oldu05 Eylül 2020 Cumartesi 09:52
  • 15 yıldır sokak hayvanlarını besliyorlar05 Eylül 2020 Cumartesi 09:50
  • Müdürün makam televizyonu, iki kardeşin eğitim kapısı oldu05 Eylül 2020 Cumartesi 09:48
  • Trafik kazasında felç olan pehlivan, hayata tuş olmadı05 Eylül 2020 Cumartesi 09:38
  • Taksiti ödeyemezse eşeği elinden alınacak05 Eylül 2020 Cumartesi 09:35
  • Sultangazi'de bayılan kişiye polis ve askerden yardım eli05 Eylül 2020 Cumartesi 09:32
  • Cuma hutbesinde 'temizlik' vurgusu04 Eylül 2020 Cuma 14:11
  • Ankara'da sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyecek04 Eylül 2020 Cuma 13:36
  • SMA hastası minik Gökalp'e bağışta mutlu son04 Eylül 2020 Cuma 10:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti