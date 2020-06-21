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Ordu'da Pekin ördeği yetiştirilecek

Ordu'da, gelir getirici tarım projeleri kapsamında Pekin ördeği yetiştirmek üzere ilk işletme kuruldu.
Ordu'da Pekin ördeği yetiştirilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Pekin Ördeği Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi"nin hayata geçirildiğini belirtti.

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Proje kapsamında ilk işletmenin, Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'nde Hasan Bacınoğlu'ya ait arazide kurulduğunu vurgulayan Güler, kırsalda yaşayanların gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, tarımsal üretim potansiyelini aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak amacıyla yaptıkları çalışmaların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Güler, Pekin ördeği yetiştiriciliğinin, üretim giderleri yönünden diğer kanatlılara göre ekonomik olduğuna dikkati çekti. Güler, Pekin ördeğinin tavuk ve diğer kanatlı türlerine göre olumsuz çevre koşullarına dayanıklı ve yetiştiriciliğinin de kolay olduğunu aktardı.

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Çiftçilere yeni gelir kapıları açmak istediklerini yineleyen Güler, bu kapsamda yürüttükleri tarım projeleriyle göçü tersine çevirmeyi de hedeflediklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen işletmeci Hasan Bacınoğlu da uzun yıllar tavuk sektöründe yer aldığını belirterek, "Pekin ördeğine et ve yumurta verimliliği konusunda merakım vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle bu sektöre giriş yaptım. Pekin ördeklerinin fındığa alternatif olarak bizlere ek gelir olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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