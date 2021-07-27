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Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle rögarlar taştı, cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar güçlükle ilerledi.
Ordu'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

İlçede, akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini zaman zaman artıran yağmur ile birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Mustafa Kemal Paşa ve Dumlupınar Mahallesi, Reşadiye Caddesi'nde biriken yağmur suları nedeniyle hem sürücüler hem de vatandaşlar zor anlar yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda da küçük çaplı biriken sular trafiği olumsuz etkiledi. Bazı rögarların ise taştığı gözlemlendi. Belediye ekipleri bölgede çalışma başlatarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'nün bildirdiği son ölçüm ve değerlendirmelere göre, bölgede görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinde etkisini artırarak devam edebileceğine dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, "İlimiz ve çevrelerde çok kuvvetli ve şiddetli (metrekareye 51-100 kilogram) olacağı tahmin edilmekte olup, yağışların 28 Temmuz günü ilk saatlerde etkisini azaltması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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