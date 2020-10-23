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Ordu'da şehit evi yeniden yapıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde yaşayan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın ailesinin evi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla yeniden yapıldı.
Ordu'da şehit evi yeniden yapıldı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Temmuz 2019'da Hakkari Şemdinli'de terör örgütü mensuplarınca askeri araca yapılan saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara'da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş'ın Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin içinde oturulamayacak durumda olan evi, İçişleri Bakanlığının desteği ile yeniden yapıldı.

Bakan Soylu, şehit babası Kenan Altuntaş'ı telefonla arayarak konu ile bizzat ilgilendiğini, evin yeni baştan yapılacağını ifade etmişti.

Soylu'nun, şehit babasına verdiği sözün ardından evin yapımı 3 ay içerisinde tamamlanarak aileye teslim edildi.

Vali Tuncay Sonel, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Hakkari Şemdinli'de 2019 tarihinde şehit olan Salih Altuntaş evladımızın Aybastı'da yaşayan ailesine yeni yapacağımız evin üç ay içerisinde bitirilme sözünü vermiştik. İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'nun destekleriyle verdiğimiz sözü tutarak şehit ailemizin evinin yapımını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak aileye teslim ettik. Hayırlı olsun. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Devlet olarak her daim onların yanındayız. Bu vesileyle şehidimizi de rahmet ve dua ile anıyorum." ifadesini kullandı.

Baba Kenan ve anne Sultan Altuntaş da "Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Allah razı olsun. Bizlere her zaman değer veren devlet büyüğümüz İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya, Valimiz sayın Tuncay Sonel'e yakın ilgi ve destekleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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