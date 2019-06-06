Ordu'da VIP gerilimi!

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Ordu ziyareti sırasında havalimanı VIP bölümüne alınmadı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Ordu ziyareti sırasında Ordu-Giresun Havalimanı'nın VIP bölümüne alınmadığı ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren İmamoğlu "Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için 'Erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş" dedi. Yaşananlara sosyal medyadan tepki gösterilmesinin ardından konuya ilişkin Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada "İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.

FOX TV'de yer alan haberde, VIP bölümüne alınmadığını belirten İmamoğlu şunları söyledi: "Milletvekilimizle beraber uçağa binecektik. Milletvekilimizle de olsa uçağa binemeyeceğimize dair Vali bey VIP'e talimat vermiş. Biz gider öbür kapıdan da gireriz, önemli değil. Dolayısıyla Vali bey devlet adamlığını yapamadı. Miting konusunda da, buluşmamızda, il başkanımızın verdiği bilgiye göre konuşmamız için 'Erken kessinler, yoksa müdahale ederiz' demiş. Vali devlet adamı değilmiş. Sadece Ordu'da koltuk işgal eden birisiymiş. Üzüldük. Yapacak bir şey yok. Biz gider her kapıdan gireriz."

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından sosyal medyadan da yaşananlara ilişkin tepkiler geldi. Bunun üzerine Ordu Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Açıklamada, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında İmamoğlu'nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler, araçlarından inerek VIP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik uçak yolcu manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine ifade edilmiştir."

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan Torun'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan "VIP salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır" hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağının belirtildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İMAMOĞLU 'BU VALİ TAM BİR İT' İFADESİNİ KULLANDI"

"İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparkına yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır.

Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben, 'Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler...' diyerek hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır."