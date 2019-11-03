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Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Ordu'daki Ulugöl sonbahar renkleriyle büyülüyor

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı olma özelliğini taşıyan Ulugöl, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bozulmamış doğası ve zengin bitki örtüsüyle doğa tutkunlarına dört mevsim farklı güzellikler sunan Ulugöl, sonbaharda büyüleyici renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Bitki örtüsünün sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla büyüleyici renkleriyle ilgi çeken tabiat parkı fotoğraf tutkunlarının da odağı oldu.

Ordu kent merkezine 74 kilometre uzaklıktaki Ulugöl Tabiat Parkı, doğal yapısıyla Karadeniz'de yeşille mavinin buluştuğu alanlar arasında yer alıyor.

Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgisini çeken tabiat parkı, düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ve sporcuların da yeni adresi oldu.

Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, Ulugöl Tabiat Parkı'nın dört mevsim ziyaretçi alan bir yer olduğunu söyledi.

Yörenin yazıyla ve kışıyla harika bir doğaya sahip olduğunu dile getiren Uludağ, doğası korunan tabiat parkında her rengin görülebildiğini ifade etti.

Ulugöl'ün sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle daha güzel olduğunu belirten Uludağ, bu görüntüleri kaçırmak istemeyen insanların bölgeye gelerek hoşça vakit geçirdiğini anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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