Ordu'dan İzmir'e yardım eli

ORDU'da valilik tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 2 TIR yardım malzemesi, İzmir'e gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere tüm Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Ordu Valiliğince, içinde battaniye, yorgan, maske ve gıda malzemelerinin bulunduğu yardım malzemesi yüklü 2 TIR, İzmir'e hareket etti. Vali Tuncay Sonel tarafından uğurlanan TIR'ların içerisinde 3 bin 52 battaniye, bin 52 gıda kolisi ile 152 bin maske yer alıyor.

TIR'ların uğurlanması sırasında konuşan Vali Sonel, deprem gibi doğal afetlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunup, Ordu ailesi olarak, İzmir ailesinin yanında olduklarını belirtti. Vali Sonel, "Depremden etkilenen çocuklarımızdan, yaşlılarımıza kadar dualarımız tüm vatandaşlarımız için. İstedik ki, İzmir’deki kardeşlerimize bir nebzede bizim katkımız olsun. 2 tırımızı Ordu’dan İzmir'e doğru yolcu ediyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz" dedi.