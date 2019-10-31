Ordulu ev hanımlarının 'tatlı' başarısı

Ordu'da hazırlanan "İş'de Kadınlar" Projesi kapsamında butik çikolata eğitimi alan bazı ev hanımları, kendi iş yerlerini açarak ev ekonomisine katkı sunmaya başladı.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) hazırlayıp yürüttüğü "İş'de Kadınlar" Projesi kapsamında verilen butik çikolata eğitimi, ev hanımlarına gelir kapısı oldu.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'de yürüttükleri "İş'de Kadınlar" Projesi kapsamında 60 kursiyere, butik çikolata, e-ticaret, hijyen ve girişimcilik eğitimleri verildiğini söyledi.

Proje kapsamında OTSO hizmet binası bünyesine 128 metrekare alanı kaplayan butik çikolata mutfağı oluşturulduğunu belirten Şahin, burada 60 kadına uygulamalı ve teorik eğitim verildiğini aktardı.

Şahin, projeleri sayesinde butik çikolata eğitimi alan kursiyerlerden 4'ünün kendi iş yerlerini açtığını ifade ederek, "4 kursiyerimiz Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçeleri olmak üzere kendi işletmesini kurarken 15 kursiyer ise e-ticaret üzerinden butik çikolata üreterek bunu gelir kapısı haline getirmiştir. Ayrıca proje sayesinde 3 işletme firma, bünyesinde butik çikolata mutfağı kurarak satışa başlamıştır." dedi.

Proje kapsamında kursların devam ettiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"OTSO, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje ile oda bünyesine kazandırdığımız butik çikolata mutfağında kurslar devam ediyor. Bu kurslarda yeni girişimciler ortaya çıkacaktır. Fındık diyarı Ordu'nun bundan sonra çikolata diyarı olarak anılmasını hedefliyoruz."