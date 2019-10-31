  • BIST 98.981
  • Altın 274,945
  • Dolar 5,7029
  • Euro 6,3642
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 9 °C
»

Ordulu ev hanımlarının 'tatlı' başarısı

Ordu'da hazırlanan "İş'de Kadınlar" Projesi kapsamında butik çikolata eğitimi alan bazı ev hanımları, kendi iş yerlerini açarak ev ekonomisine katkı sunmaya başladı.
Ordulu ev hanımlarının 'tatlı' başarısı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının (OTSO) hazırlayıp yürüttüğü "İş'de Kadınlar" Projesi kapsamında verilen butik çikolata eğitimi, ev hanımlarına gelir kapısı oldu.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'de yürüttükleri "İş'de Kadınlar" Projesi kapsamında 60 kursiyere, butik çikolata, e-ticaret, hijyen ve girişimcilik eğitimleri verildiğini söyledi.

Proje kapsamında OTSO hizmet binası bünyesine 128 metrekare alanı kaplayan butik çikolata mutfağı oluşturulduğunu belirten Şahin, burada 60 kadına uygulamalı ve teorik eğitim verildiğini aktardı.

Şahin, projeleri sayesinde butik çikolata eğitimi alan kursiyerlerden 4'ünün kendi iş yerlerini açtığını ifade ederek, "4 kursiyerimiz Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçeleri olmak üzere kendi işletmesini kurarken 15 kursiyer ise e-ticaret üzerinden butik çikolata üreterek bunu gelir kapısı haline getirmiştir. Ayrıca proje sayesinde 3 işletme firma, bünyesinde butik çikolata mutfağı kurarak satışa başlamıştır." dedi.

Proje kapsamında kursların devam ettiğini kaydeden Şahin, şöyle devam etti:

"OTSO, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje ile oda bünyesine kazandırdığımız butik çikolata mutfağında kurslar devam ediyor. Bu kurslarda yeni girişimciler ortaya çıkacaktır. Fındık diyarı Ordu'nun bundan sonra çikolata diyarı olarak anılmasını hedefliyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Televizyondan yangın çıktı31 Ekim 2019 Perşembe 08:09
  • Türkçeyi korumak vatan toprağını korumaktır!31 Ekim 2019 Perşembe 00:05
  • Kitap fuarında aklıma gelenler31 Ekim 2019 Perşembe 00:04
  • Yükselen deniz suyu seviyesi 300 milyon kişiyi tehdit ediyor30 Ekim 2019 Çarşamba 21:00
  • Mardin'de 11 bin yıllık tapınak bulundu30 Ekim 2019 Çarşamba 20:00
  • 'Dünya iklim değişikliğine ayak uyduramıyor'30 Ekim 2019 Çarşamba 19:30
  • Raftingin yeni adresi Munzur Çayı30 Ekim 2019 Çarşamba 19:00
  • Çinli bilim adamları yapay elmas üretti30 Ekim 2019 Çarşamba 18:30
  • Şehit öğrenciler okullarında anıldı30 Ekim 2019 Çarşamba 18:00
  • Gökyüzü sevdasına ömrünü verdi30 Ekim 2019 Çarşamba 17:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti