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Ordu'ya atanan Tunceli Valisi Sonel'i yüzlerce kişi uğurladı

TUNCELİ'den Ordu Valiliği’ne atanan Tuncay Sonel, 3 yıldır görev yaptığı kentten yüzlerce vatandaş tarafından gözyaşları arasında uğurlandı.
Ordu'ya atanan Tunceli Valisi Sonel'i yüzlerce kişi uğurladı

Valiler Kararnamesiyle Tunceli Valiliği’nden Ordu Valiliği’ne atanan Tuncay Sonel, valilik önünde toplanan yüzlerce kişi tarafından uğurlandı. Vali Sonel, beraberinde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve vali yardımcıları ile kendisini uğurlamak isteyenlerle vedalaştı. Bu sırada valilik önünde bekleyen 80 yaşındaki 2 kadın, ağlayarak Vali Sonel'e sarıldı. 'Senden çok memnunduk, gitmeni istemiyoruz. Bizlere çok yardımın dokundu' diyen kadınların ellerini öpen Vali Sonel, helallik istedi. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Vali Sonel, Tunceli'nin isminin artık terörle anılmadığını ve turizm şehri konumuna geldiğini söyledi.

'TUNCELİ KISA SÜREDE HUZUR ŞEHRİ HALİNE GELDİ'

Vali Sonel, 3 yıl boyunca gururla görev yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendilerinin bizlere vermiş olduğu güçle ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlerle yaptıkları kahramanca ve başarılı mücadeleleri ile Tunceli kısa sürede huzur şehri haline geldi. Tunceli artık eski Tunceli değil. Tunceli'ye sahip çıkan güzel insanlar var artık. Tunceli'de görev yapmaktan ve buradaki güzel misafirperver insanları tanımaktan son derece memnunum, mutluyum. Artık Ordu'da bir eviniz var. Kapım her zaman sizlere açıktır. Allah için söylüyorum ben sizleri çok sevdim. Tunceli'ye çok sevdik, hepiniz başımızın tacısınız" dedi.

Vali Sonel'i uğurlamaya, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek ile CHP İl Başkanı Ali Mustafa Çelik ve partilerin yöneticileri de katıldı.

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