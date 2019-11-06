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Organ bağışı dinen sakıncalı mı?

3-9 Kasım Doku ve Organ Bağışı haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından Kızılay Güvenpark’a kurulan stantlarda vatandaşlar organ bağışının önemi hakkında bilgilendiriliyor. Peki, organ bağışı caiz mi?
Organ bağışı dinen sakıncalı mı?

Kızılay’da geçtiğimiz ay meme kanseri hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve ücretsiz muayene yapmak için kurulan sağlık araçları, 3-9 Kasım organ bağışı haftası neticesinde kaldırılmayarak hizmet vermeye devam ediyor. Araç önüne kurulan stantlarla vatandaşlar sağlık görevlileri tarafından organ bağışının önemi hakkında bilgilendirilerek bilinçlendiriliyor.

HANGİ ORGANLAR BAĞIŞLANABİLİYOR

Sağlık görevlileri kurdukları stantlarda vatandaşları organ nakli hakkından bilgilendiriyor. Görevliler kimlerin organ bağışı yapabileceği, hangi organların bağışlanabileceği, sağlıklı bir nakil için nelerin gerekli olduğu hakkında bilgilendirme yapıyor. 

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DİNEN BİR SAKINCA VAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ bağışını insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır. 06.03.1980 tarih 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir. Diğer İslam ülkelerinde de ve bütün büyük dinlerde de benzer kararlar mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de (Maide Suresi, Ayet 32) "Kim bir kimseye hayat verirse, onun sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı " beyan olunmuştur.

ORGAN NAKLİ NEDİR?

Vücutta görevini yapamayacak derecede hasar gören bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam ve aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemine organ nakli adı veriliyor. Böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, ince bağırsak, kalp kapağı, kornea, kemik, kemik iliği ve deri nakli yapılabiliyor.

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NEREYE-NASIL ORGAN BAĞIŞI YAPILIYOR?

Organ bağışı yapmak isteyen kişiler İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, organ nakli yapan merkezlere başvuru yaparak iki tanık huzurunda bir belge imzalayarak organ bağışı kartına sahip olurlar. Organ bağışı kartını alan kişinin, bağış kartını her zaman üzerinde taşıması gerekmektedir. 18 Yaş ve üzeri akli dengesi yerinde olan herkes organ bağışı yapabilir ve organ bağışı kartı sahibi olabilir.

Emrah Özcan/İLKSAYFA
 

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