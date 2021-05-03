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Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Endo Toşiaki, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rağmen, alınan önlemler doğrultusunda turnuvayı düzenleyeceklerini belirtti.
Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatlarını Kovid-19 önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor

Hafta sonu ulusal bir televizyon kanalına konuşan Endo, vakaların daha fazla artış göstermesi ihtimaline değinerek, "Topluma geniş ölçüde yayılması halinde turnuvanın düzenlenemeyeceği kararını almamız imkansız değil." dedi.

Salgına karşı alınan önlemlerin önemine dikkati çeken Endo, "Japonya'daki durumu ve tedbirleri göz önüne alarak kesinlikle düzenleyecek şekilde hazırlanıyor ve bu doğrultuda düşünüyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi'nin, komitenin Tokyo Oyunlarını düzenleme kararıyla ilgili "dürüstçe tartışmasının zamanının geldiği" sözleri karşısında, Endo "Uzman görüşü açısından mantıklı." yanıtını verdi.

Komite bünyesindeki uzmanların, oyunları güvenli şekilde düzenlemek için somut planlar ürettiğini belirten Endo, olimpiyatları iptal etme ihtimali ve iptal kararının zamanına yönelik soru karşısında, "Bunu göz önünde bulundurmuyoruz." dedi.

Endo, "Tamamen seyircisiz şekilde düzenlemek daha kolay. Ancak profesyonel beyzbol ve futbol müsabakalarında izin verilen seyirci sayısına göre karar vereceğiz. Duruma göre karar mayısta alınabilir." şeklinde konuştu.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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