  • BIST 1.441
  • Altın 509,598
  • Dolar 8,5199
  • Euro 10,3325
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 19 °C
» »

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı

Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
Bursa'da kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, o anlar kamerada
Bursa'da kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, o anlar kamerada
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Son Eklenen Videolar
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada 
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada 
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da askeri yetkililerle bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da askeri yetkililerle bir araya geldi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
Kadın çalışanın kafasına silah dayayan müdür şaka yapmış
Kadın çalışanın kafasına silah dayayan müdür şaka yapmış
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti