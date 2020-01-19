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Organize suç örgütlerine nefes aldırılmadı

Emniyet ve jandarma ekiplerinin organize suç örgütlerine yönelik geçen yıl düzenlediği operasyonlar sonucu, 65'i örgüt elebaşı 1035 şüpheli tutuklandı.
Organize suç örgütlerine nefes aldırılmadı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalar yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM) birimleri, 2019'da düzenledikleri operasyonlarla organize suç örgütlerine, tefecilere ve kaçakçılara göz açtırmadı.

KOM birimlerinin, "mafya tipi" yapılanmalar olarak bilinen organize suç örgütlerinin baskı ve şiddet içeren eylemleri ile yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmaları geçen yıl da devam etti.

Söz konusu örgütlere yönelik geçen yıl yurt genelinde 337'si planlı 560 operasyon düzenlendi. Bu alandaki operasyon sayısında 2018'e göre yüzde 29 artış sağlandı.

Geçen yıl polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 367 zanlı gözaltına alınırken bunlardan 1035'i tutuklandı. Tutuklananların 65'inin organize suç örgütlerinin elebaşı olduğu belirlendi.

Operasyonlarda 1964 av tüfeği, 1662 tabanca, 801 kurusıkı tabanca, 47 uzun namlulu silah, çeşitli çaplarda 167 bin 430 fişek, 1144 çek/senet ele geçirildi.

En çok operasyon tefecilere yapıldı

Emniyet ve jandarma KOM birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında da geçen yıl 284'ü planlı olmak üzere 6 bin 946 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 bin 316 şüpheliden 1174'ü tutuklandı. Geçen yıl yapılan planlı operasyonlarda bir önceki yıla göre yüzde 11 artış oldu.

Mali suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ilk sırayı tefecilere yönelik operasyonlar aldı. Vatandaşların kazancına göz diken tefecilere yönelik geçen yıl gerçekleştirilen 1178 operasyonda 2 bin 842 şüpheli yakalandı, bunlardan 289'u tutuklandı. Geçen yıl gerçekleştirilen tefecilik operasyonları bir önceki yıla göre yüzde 61 arttı.

Tefecilik operasyonlarını, 725 operasyonla nitelikli dolandırıcılık ve 822 operasyonla sahte para suçları izledi. Operasyonlar sonucu, 4 bin 480 şüpheli nitelikli dolandırıcılıktan, 1376 şüpheli parada sahtecilikten gözaltına alındı. Zanlılardan 369'u hapis cezasına mahkum edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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