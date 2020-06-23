Organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama

GAZİANTEP ve Osmaniye'de polisin uyuşturcu imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve Osmaniye'de uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Hava destekli operasyonda baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 2 kilo 87 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi, 24 tabanca, 4 av tüfeği, 244 mermi, 17 av tüfeği fişeği, 7 kesici alet, 24 şarjör, 4 tabanca parçası, 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler 40 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 33 şüphelinin 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı serbest bırakılırken 25'i ise tutuklandı.

Öte yandan aynı dosyadan daha önce yakalanarak mahkemeye çıkarılan 15 kişinin de tutuklandığı. Suç örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen toplam tutuklu sayısının 40 kişi olduğu öğrenildi.