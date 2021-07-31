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Örgüt bağlantısı tespit edilmedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polatlı 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y.'nin (28) terör örgütü ile bağlantısının tespit edilmediği açıklandı.
Örgüt bağlantısı tespit edilmedi

Kemal Ünal Y., önceki gün, Polatlı ilçesinde bulunan 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın güney sınırındaki tel örgülerin arkasından içerideki kuru otları tutuşturdu. Yangın başladıktan sonra kaçmaya çalışan Kemal Ünal Y., çevredekiler tarafından yakalanarak, polise teslim edildi. Yangın,  büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kemal Ünal Y., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili başlatılan soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. 58'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında 28 Temmuz'da çıkan yangın ile ilgili Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, şüpheli hakkında yasal sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Daha önce de benzer eylemlerde bulunduğu anlaşılan şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için gerekli inceleme ve tetkik işlemleri yapılmaktadır. Öte yandan şüpheli hakkında terör örgütü bağlantısı olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilememiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

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