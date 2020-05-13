Orhan Acar kimdir? Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri dekanlığından istifa eden kim?

Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak söylediği sözler ile büyük tepki çeken ve bu tepkiler neticesinde istifa eden Orhan Acar kim?