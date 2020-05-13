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Orhan Acar kimdir? Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri dekanlığından istifa eden kim?

Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak söylediği sözler ile büyük tepki çeken ve bu tepkiler neticesinde istifa eden Orhan Acar kim?
Orhan Acar kimdir? Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri dekanlığından istifa eden kim?

Gazi Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerinin ardından istifa ettiğini duyuran Orhan Acar kimdir?

orhan-acar2.jpgOrhan Acar kimdir? Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri dekanlığından istifa eden kim?

Orhan Acar, 1 Ocak 1962 yılında Ankara Akyurt'ta doğdu. Lisans programını Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya 1985 bölümünde yaptı.

1988'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Makine Mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı.

1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak kariyerine başladı.

1990-1991'de Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yine Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

Doktora programını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Doktora 1996 bölümünde yapan Orhan Acar 1 Nisan 2017 yılında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına atandı.

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