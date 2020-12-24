Orhan Gencebay'a sosyal medyadan hakarete para cezası

Sosyal medya paylaşımda Gencebay için "yalaka" ifadesini kullanan kişi, "hakaret" suçundan 1500 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanatçı Orhan Gencebay'a yönelik sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden "yalaka" ifadesini kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa 1500 lira adli para cezası verildi.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davaya ilişkin açıklanan gerekçeli kararda sanık S.S hakkında, şikayetçi müdahil Orhan Gencebay'ın avukatının yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve 24 Ocak 2020'de sanığın "hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandığı belirtildi.

Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, "hesabın kendisine ait olduğu ve soruşturma konusu 'Rexona kullansan yeter yalaka' şeklindeki yazıyı hakaret değil espri amaçlı yazdığı" beyanında bulunduğu aktarılan kararda, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından uzlaştırma işlemleri için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

"Pişmanım, beraatimi istiyorum"

Sanık S.S'nin yargılama aşamasındaki savunmasında, Gencebay'ın türküleriyle büyümüş biri olarak bir art niyetinin olmadığını söylediği aktarılan kararda, "Bu paylaşımın öyle anlaşılmasından ötürü kendisinden özür diliyorum. Pişmanım, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararda, savcılık mütalaasında sanığın suç tarihi olan 15 Eylül 2018'de müştekinin hastalığı nedeniyle yapılan bir paylaşıma yaptığı yorumun müştekiye yönelik "aleni hakaret" suçunu oluşturduğu belirtilerek, sanığın suçtan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği vurgulandı.

Mahkeme, sanığın olay tarihinde "Instagram" adlı sosyal paylaşım sitesiyle söz konusu paylaşımda bulunarak müştekiye yönelik hakarette bulunduğu ve bu şekilde yüklenen suçu işlediğinin anlaşıldığını bildirdi.

Vekalet ücreti cezadan fazla

Sanık S.S'yi "hakaret" suçundan günlüğü 20 liradan 75 gün olmak üzere 1500 lira adli para cezasına çarptıran ve bunun 20 eşit taksitle ödenmesine hükmeden mahkeme, sanığın geçmişteki hali, daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamış olması, mağdurun zararının giderilmiş olmasını göz önünde bulundurarak verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkeme ayrıca 3 bin 400 lira vekalet ücretinin de sanıktan alınarak müdahil Orhan Gencebay'a verilmesini hükme bağladı.