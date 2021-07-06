  • BIST 1.395,000
  • Altın 503,98
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,2250
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklama ile FETÖ/PDY'nin 'Orta Asya genel sorumlusu' Orhan İnandı'nın MİT operasyonu ile yakalanarak, Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Orhan İnandı, Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyet yürütmüş

Hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan yakalama kaydı bulunan Orhan İnandı'nın, 2001 yılından bu yana FETÖ'nün 'Kırgızistan sorumlusu' olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi. İnandı, 2017 yılında ise örgüt lideri Fetullah Gülen'in talimatı ile hem Kırgızistan hem de Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'ı içine alan bölgenin 'genel sorumlusu' oldu. 

Kırgızistan'da bulunduğu süre içinde sık sık örgüt elebaşı Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg'daki karargahına ziyaretler gerçekleştiren Orhan İnandı, son olarak 2021 yılının Mart ayında karargaha giderek talimat aldı. İnandı'nın, örgütün sözde üst düzey yöneticileri Mustafa Özcan, Naci Tosun, Barbaros Kocakurt gibi isimler ile de irtibatlı olduğu tespit edildi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan İnandı, Pensilvanya'dan 'ByLock' ile aldığı talimatlar doğrultusunda, örgütün Türkiye'den kaçan firari unsurlarının Kırgızistan'da barınmasını sağladı ve aralarında Mustafa Özcan ile kapatılan Bank Asya'nın eski yönetim kurulu başkanı Ali Çelik'in de bulunduğu 25 sözde üst düzey FETÖ/PDY mensubuna yasa dışı yollardan Kırgızistan pasaportu temin etti.

TÜRKİYE ALEYHİNE FAALİYETLER

Türkiye'de bulunduğu ve örgütsel faaliyet içinde yer aldığı 1985-1995 yıllarında FETÖ'nün 'mahrem yapılanması'nda da görev alan Orhan İnandı, mezkur dönemde 'ev sorumlusu', 'belletmen', 'müdür', 'eğitim danışmanı' pozisyonlarında da terör örgütüne hizmet etti. Bekir Ünal ve Sait Aksoy isimli örgüt yöneticilerine bağlı olarak faaliyet gösteren İnandı, Ankara'da bulunduğu dönemde Adil Öksüz ile de örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldi.

İnandı, örgütün 'mahrem' yapısının en tepedeki yöneticileri ile ilişkili biçimde bu yapının yönlendirilmesine hizmet ettiği öğrenildi. Orhan İnandı'nın ayrıca FETÖ'nün paralarını Orta Asya'da işlettiği, örgüte eleman kazandırdığı ve Türkiye'nin itibarını istismar ederek Orta Asya'da Türkiye aleyhine faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ve ilk açıklama geldi: Yolcu uçağı denize düştü: Tüm yolcuların hayatını kaybettiği bildirildi06 Temmuz 2021 Salı 13:22
  • Kurban Bayramı'nda ek tedbir uygulanacak mı? Bakan Koca açıkladı06 Temmuz 2021 Salı 12:39
  • MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı06 Temmuz 2021 Salı 12:22
  • Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Kurban Bayramı öncesi Suriye'ye geçişler başladı06 Temmuz 2021 Salı 12:20
  • Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza06 Temmuz 2021 Salı 12:18
  • Sağlık Bakanı Koca'dan kritik görevlerdeki kişilere üçüncü doz aşı müjdesi06 Temmuz 2021 Salı 12:15
  • Bursa'da 9 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirildi06 Temmuz 2021 Salı 12:14
  • Delta Plus varyantı Türkiye'de! Bakan Koca duyurdu! DELTA PLUS NEDİR?06 Temmuz 2021 Salı 12:05
  • 'Çiftlik Bank' davasında yeni gelişme: Mahkeme kısıtlama kararı verdi06 Temmuz 2021 Salı 12:02
  • İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı06 Temmuz 2021 Salı 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti